Doktor pansiyonun balkonunda ölü bulundu

Balkonda bulunan sandalye üzerinde hareketsizce oturan Tezgül Şükrüoğlu'nun sağlık ekibinin yaptığı kontrol sonrasında hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan olay yeri incelemesinin ardından Aile Hekimi Tezgül Şükroğlu'nun cansız bedeni ölüm nedeninin kesin belirlenmesi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Tezgül Şükrüoğlu'nun, 2,5 ay önce Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinden Hoşköy Aile Sağlığı Merkezi'ne atandığı ve burada pansiyonda yalnız kaldığı belirtildi.