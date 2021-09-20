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Giriş Tarihi: 20.9.2021 19:09

Doktor pansiyonun balkonunda ölü bulundu

Abdullah YALÇIN / SABAH Abdullah YALÇIN / SABAH
Doktor pansiyonun balkonunda ölü bulundu

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesine bağlı Hoşköy mahallesinde aile hekimi olarak görev yapan Tezgül Şükrüoğlu (35), kaldığı pansiyonun balkonunda ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre; Şarköy'ün Hoşköy Mahallesinde Aile Hekimliği yapan Tezgül Şükrüoğlu'nun ailesi kendisinden haber alamayınca, kaldığı pansiyonun yetkililerini arayarak bilgi istedi. Pansiyon yetkilisinin Jandarma'ya haber vermesinin ardından, Jandarma personeli eşliğinde Aile Hekimi Tezgül Şükrüoğlu'nun odası açıldı. Odaya giren Jandarma ekipleri odanın balkonunda Aile hekimi Tezgül Şükrüoğlu'nun cansız bedenine ulaştı.

Balkonda bulunan sandalye üzerinde hareketsizce oturan Tezgül Şükrüoğlu'nun sağlık ekibinin yaptığı kontrol sonrasında hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan olay yeri incelemesinin ardından Aile Hekimi Tezgül Şükroğlu'nun cansız bedeni ölüm nedeninin kesin belirlenmesi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Tezgül Şükrüoğlu'nun, 2,5 ay önce Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinden Hoşköy Aile Sağlığı Merkezi'ne atandığı ve burada pansiyonda yalnız kaldığı belirtildi.

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Doktor pansiyonun balkonunda ölü bulundu
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