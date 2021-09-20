Dördüzlerını kucağına aldı

MERSİN
'İN Anamur
ilçesinde yaşayan çiftçi İbrahim Kılınç
(37) ile 1.5 yıldır evli olan Ayşe Kılınç (32), belirtiler göstermesi üzerine hastaneye giderek hem Kovid-19 hem de gebelik testi yaptırdı. Ardından evine dönen Kılınç, birkaç saat arayla önce gebelik ardından da Kovid-19 testinin pozitif olduğunu öğrendi. Yaşadığı korkunun yanı sıra hem şaşıran hem de anne olacağı için mutlu olan Kılınç, uygulanan tedaviyle Kovid-19'u yendi. Ardından doktor kontrollerinde dördüz bebekleri olacağını öğrenen Kılınç, büyük mutluluk yaşadı.
YARDIM BEKLİYORLAR
Antalya
'ya gelerek Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Selahattin Kumru tarafından takip edilmeye başlanan Kılınç, hamileliğinin 32. haftasında ağırlıkları 1 kilo 400 gram ile 1 kilo 600 gram arasında değişen dördüz kızlarını dünyaya getirdi. Bebeklere "Almina Nida", "Aynura Nisan", "Alya Eda", "Arya Ela" isimleri verildi. Yaklaşık 57 gün yenidoğan yoğun bakım ünitesinde kalan bebekler, yeterli ağırlığa ulaşınca taburcu edildi. Ayşe Kılınç, "Dört bebek olunca zorlanıyorum ama yorucu da olsa çok mutluyuz. Gece uykularım neredeyse hiç yok. Sürekli bez alıyorum, mama hazırlıyorum" dedi. Şu an 3 aylık olan bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşayan Kılınç çifti, bebek eşyaları, mama ve bez yardımı bekliyor. AA