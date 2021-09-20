‘Dünyanın en güzel sesi oğlumun kalp atışı’

Evlat hasretiyle 12 yıldır yanıp tutuşan Ebru Aktekin
, tüp bebek
tedavisinin başarılı olabilmesi için önce 130 kilodan 48 kilo vererek, 82 kiloya düştü. Tek bir embriyosu vardı. Onun transferi için 5 koca yıl hem kilolarıyla hem de pandemi şartlarıyla mücedele etti. Sonunda embriyo transferi gerçekleşti. Şimdi 5 aylık hamile olan Ebru Aktekin "Her şey bebeğim için" dedi... Muhasebeci Ebru Aktekin (38) ile bankacı Cafer Aktekin
(38) çifti 12 yıl önce evlendi. Bebekleri olmadı. Yıllar geçtikçe bebek özlemleri arttı. İki kez tüp bebek yöntemiyle bebek sahibi olmak isteyen çiftin tedavileri başarısız olunca da dünya başlarına yıkıldı. Ebru Aktekin 130 kiloydu. 5 yıl önce "Kilolu olmak, annelik hayalini engellemez, sadece erteler" diyen Tüp Bebek Bölüm Direktörü Prof. Dr. Bülent Tıraş
'ın sözleriyle annelik hayallerini gerçek kılmak için harekete geçti. Şeker hastalığından dolayı insülin direnci olduğu ve tiroid hastası olduğu belirlendi.
BİR EMBRİYO, TEK ŞANS
Ebru Aktekin'i uzun bir yol bekliyordu. Tüp mide
ameliyatı olmaya karar verdi. Ebru Aktekin, "130 kiloydum. Diyetisyene gidiyor, en fazla üç ay devam ediyor, sıkıldığım için bırakıyordum. Bülent hoca
ise 'Ben senin çocuk hayalinin gerçekleşmesini istiyorum. Bunun için de en doğru tedaviyi, en doğru zamanda yapmam gerekir. Elimizde bir embriyo, tek şans var' diyordu. Pandemi döneminde eve kapandık. Kilo almaya devam ettim. Şeker düzeyim kritik aşamaya geldi. Sağlığım ve evladıma kavuşmak için tüp mide ameliyatı olmaya karar verdim. Ameliyat oldum. 9 ayda 48 kilo verdim" dedi. Ebru Aktekin, şöyle devam etti: "Yeniden doktora gittiğimde o bile beni tanıyamadı. 48 kilo verdim. 5 koca yıl mücadeleyle geçti. 82 kilo ile embriyo transferim gerçekleşti. Şimdi 5 aylık hamileyim. Oğlumun ilk kalp sesini duyduğumda başka bir dünyada olduğumu hissettim. Mucizenin sesiydi. Dünyada eşi benzeri olmayan bir ses. Oğlumu kavuşmak için her şeyi yaparım. Oğlum Asil Karan
'ı kucağıma alacağım günü heyecanla bekliyorum."
AŞIRI KİLO TÜP BEBEKTE BAŞARIYI DÜŞÜRÜYOR
PROF. Dr. Bülent Tıraş, şunları söyledi: "Aşırı kilolu olmak ve üreme yetisi, özellikle de tüp bebek tedavisi arasındaki ilişkiye dair çok sayıda araştırma var. Araştırmalar, kilo arttıkça tüp bebek başarı şansının düştüğünü, aşırı kilolu olmanın yumurta kalitesini olumsuz etkilediğini ve tüp bebek başarısını düşürdüğünü gösteriyor. Ebru hanımın da tedavinin bir parçası olarak kilo vermesini sağladık. Ve sonunda tedavimiz başarılı oldu. Şimdi bebeğini kucağına alacağı günü bekliyor."