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Giriş Tarihi: 20.9.2021 12:55

Esenyurt'ta yürekleri ağızlara getiren olay!

İHA
Esenyurt’ta yürekleri ağızlara getiren olay!

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde evlerinin önünde arkadaşlarıyla oyun oynayan 7 yaşındaki çocuk, sokakta bulunan aydınlatma direğinden sarkan elektrik kablosuna asıldı. Kablo bir anda patladı. Etrafa kıvılcımlar saçıldı. Neye uğradığını şaşıran çocuk, korkuyla kaçarken dehşet anları kameralara böyle yansıdı...

Olay, geçtiğimiz Cuma günü Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta arkadaşlarıyla oyun oynayan 7 yaşındaki Hasan Ali I., elektrik direğinden sarkan kabloya tutunarak sallanmaya çalıştı. Ancak bu sırada elektrik kablosu kıvılcımlar saçarak patlamaya başladı. Büyük korku yaşayan çocuk, olayı yara almadan atlattı. Patlamayı gören diğer çocuklar da panikle olay yerinden kaçtı. Dehşet anları güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.

"KORKUP KAÇTIK"

Yaşanan olaya şahit olan arkadaşı ise şöyle konuştu: "Biz burada top oynuyorduk. Yanımızda arkadaşımın kardeşi vardı. O geldi direkte ip vardı. Ona asıldı, birden patladı ve ayağına kıvılcımlar geldi. O korktu kaçtı gitti. Biz de olayın şoku ile topu bırakıp kaçıp gittik."
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Esenyurt'ta yürekleri ağızlara getiren olay!
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