Eski radyocudan milyonluk vurgun! Vatandaşı dolandırıp lüks hayat sürmüş

İnternet üzerinden piyasanın çok altındaki fiyatlara elektronik cihaz satma vaadinde bulunan sahte ilanlarla yaklaşık 3 milyon liralık vurgun yapan eski radyocu Atilla Cingiz'in ailesiyle birlikte dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

Atilla Cingiz'in dolandırıcılıktan gelen paralarla eşi Habibe Cingiz ile birlikte lüks otellerde tatil yapıp, denizde jetski, karada da yine lüks otomobillerle gezdikleri ortaya çıktı. Eski bir radyocu olan Atilla Cingiz'in, sesini değiştirerek telefonda kimi zaman 'doktor hanım', kimi zaman da 'kurye Mustafa' rolüne büründüğü öğrenildi.