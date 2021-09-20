Eski radyocudan milyonluk vurgun! Vatandaşı dolandırıp lüks hayat sürmüş

İnternet üzerinden piyasanın çok altındaki fiyatlara elektronik cihaz satma vaadinde bulunan sahte ilanlarla yaklaşık 3 milyon liralık vurgun yapan eski radyocu Atilla Cingiz'in ailesiyle birlikte dolandırıcılık yaptığı belirlendi.
Atilla Cingiz'in dolandırıcılıktan gelen paralarla eşi Habibe Cingiz ile birlikte lüks otellerde tatil yapıp, denizde jetski, karada da yine lüks otomobillerle gezdikleri ortaya çıktı. Eski bir radyocu olan Atilla Cingiz'in, sesini değiştirerek telefonda kimi zaman 'doktor hanım', kimi zaman da 'kurye Mustafa' rolüne büründüğü öğrenildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ikinci el eşya alım-satımı yapılan bir internet sitesi üzerinden verdikleri sahte ilanla ağlarına düşürdükleri kişilerden milyonluk vurgun yapan Atilla Cingiz'in (34), eşi Habibe Cingiz ile kayınbiraderleri Latif (29) ve Hicret Trabzonlu'yu (37) takibe aldı. 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda çetenin 37 kişiden 1 milyon 400 bin lira vurgun yaptığı belirlendi.
Aile boyu dolandırıcılık yapan 4 zanlı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, yürütülen soruşturmada da çarpıcı detaylara ulaşıldı. Habibe ve Atilla Cingiz'in ağlarına düşürdükleri kişilerden çaldıkları paralarla 5 yıldızlı otellerde tatil yapıp, son model araçlara binerek gününü gün ettikleri ortaya çıktı. Çiftin, lüks hayatlarıyla ilgili sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar da dikkat çekti.
Eski bir radyocu olan Atilla Cingiz'in, evine kurduğu özel bir sistemle ağına düşürdüğü kişilerle görüşürken sesini değiştirip, kimi zaman 'doktor hanım', kimi zaman da 'kurye Mustafa' kimliğine bürünüp, onları kandırdığı bilgisine de ulaşıldı.
Habibe Cingiz, "Eşimin dolandırıcılık yaptığını bilmiyordum" dediği öğrenilirken, Atilla Cingiz'in ise, "Ben kimseyle görüşmedim" diyerek, evinden çıkan telefonlar için de; "Bana ait değil" savunmasını yapmıştı.