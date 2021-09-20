Eyüpsultan’da "sanat" mahallelerle buluşuyor

Burada kurulan atölyelerdeki çini, seramik, çömlek yapımı ve ebru gibi çalışmalara katılan vatandaşlar, etkinliğin kendileri açısından gerçekten çok güzel, çok anlamlı olduğunu belirterek Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e ve ekibine teşekkür etti. Etkinliğe katılan çocuklar da yaptıkları atölye çalışmalarında çok mutlu oldular. Çocukların kimi çini, kimi çömlek, kimi de ebru yaptılar. Çocuklar yaptıkları çalışmalarda eğlenceli vakit geçirdiklerini söylerken etkinliği çok beğendiklerini belirtti.



KURSLARA KAYITLAR DEVAM EDİYOR

Eyüpsultan Belediyesi Geleneksel Sanat ve Musiki Akademisi kurs kayıtları devam ediyor. Kurslarda çini atölyesi, ney, hat, bendir, minyatür, ud, tezhip, İstanbul kemençesi, ebru, kaligrafi, seramik, tambur, çömlek ve Osmanlıca metin okumaları eğitimleri veriliyor. Dileyen vatandaşlar kültür sanat kurslarıyla ilgili 02124400777 numaralı telefondan Sertarikzade Kültür Sanat Merkezi'ne ya da 02124400500 numaralı telefondan Zal Mahmut Paşa Külliyesi Kültür Sanat Merkezi'ne ulaşarak kurslarla ilgili detaylı bilgi alabilirler. Bu arada vatandaşlar kursiyer.eyupsultan.bel.tr adresinde online olarak da başvuruda bulunabilirler.