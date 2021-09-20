Gaziler Günü İzmir’de etkinliklerle kutlandı

Gaziler Günü dolayısıyla sabah saatlerinde ilk olarak, Vali Yavuz Selim Köşger ve il protokolünün katılımıyla, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu. Vali Köşger daha sonra beraberindeki il protokolü ve gazilerimizle, Muharip Gaziler Derneğinin, Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlediği resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Sergi açılışının ardından gazi derneklerine peşi sıra ziyaretler gerçekleştiren Vali Köşger, Tüm Emniyet Teşkilatı Mensupları Vazife Malulleri ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde bir araya geldiği dernek mensuplarının Gaziler Günü'nü kutladı.

Daha sonra Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği İzmir Şubesine geçen Vali Köşger burada da gazilerimizle hasbihal ederek, günlerini kutladığı gazilerimize bir kez daha minnet ve şükran duygularını ifade etti. Vali Köşger'in sonraki durağı ise Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit ve Yetimleri Derneği İzmir Şubesi oldu. Dernekte buluştuğu gaziler ile günün anlam ve önemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vali Köşger, son ziyaretinde de Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi mensubu gazilerimizin Gaziler Günü'nü kutladı. Bu yılki 19 Eylül Gaziler Günü'nün son etkinliğinde, Vali Köşger, kahraman gaziler ve aileleri ile şehit yakınları onuruna yemek düzenledi.



GAZİLİK KAHRAMANLARA VERİLEN ÜNVAN



Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle ile protokol üyelerinin de katıldığı programda konuşan Vali Köşger, minnet ve şükran duygularıyla selamladığı konuklarına, davete icabet ettikleri için teşekkür etti. Gaziliğin; din, vatan, millet, bayrak gibi mukaddesat uğrunda, en değerli varlığı olan canını ortaya koyarak mücadele eden kahramanlara verilen bir unvan olduğunu anımsatan Vali Köşger, "İnancımızın ve bu inançla beslenmiş kültürümüzün Türk kahramanlığıyla yoğrulmuş bu unvan, hayatta olan bir insanın taşıyabileceği makam ve şereflerin en yücesidir. Özünde, aziz milletimizin istiklali ve istikbali uğruna her türlü zorluğun üstesinden gelebilecek güce ve cesarete sahip olmasını sağlayan manevi bir güç vardır. Bu manevi güç Malazgirt'te, Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde, 15 Temmuz'da olduğu gibi hür ve bağımsız yaşama azim ve kararlılığımızı ilelebet sürdüren ilham kaynağımızdır" dedi.





GAZİLERİMİZE ÇOK ŞEY BORÇLUYUZ



Şehitlerimize ve gazilerimize çok şey borçlu olduğumuzu yineleyen Vali Köşger sözlerine şöyle devam etti: "Tarihimizin her döneminde olduğu gibi bugün de vatan topraklarında birlik beraberlikle, huzur ve barış içerisinde özgürce yaşamamızı, cesaret ve sadakatle canını ortaya koyan gazilerimize borçluyuz. Biliyoruz ki; şehit ve gazi ailelerimiz de bunun gururun içindedir. Bizim milletimiz de istiklali ve istikbali uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimiz ve gazilerimizin ailelerini ve yakınlarını her zaman baş tacı yapmıştır. Bizler de kamu görevlileri olarak daima onların yanında, onlarla el ele, birlik ve beraberlik içinde olduk ve olmaya devam edeceğiz.

Esasen bu topraklarda bugün özgürce yaşayanların, vatanına, milletine, bayrağına, ezanına ve tüm mukaddesatına bir halel gelmesini istemeyenlerin, şehitlerimizin ve gazilerimizin ailelerine en azından bir minnet ve şükran borcu olduğunu düşünüyorum. Huzurumuzun, birliğimizin, beraberliğimizin sağlayıcısı ve teminatı olan aziz şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan gazilerimizi bir kez daha sonsuz minnet, şükran ve rahmetle yâd ediyorum. Aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin saygıdeğer ailelerine sonsuz bir minnetle şükranlarımı sunuyorum. Yaşayan gazilerimize sağlık, mutluluk içinde bir hayat temenni ediyor; programımıza katılan tüm misafirlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum." Program sonunda, kentte faaliyet yürüten gazi dernekleri tarafından Vali Yavuz Selim Köşger'e çiçek takdim edildi.