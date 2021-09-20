Gediz’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 Ölü 2 yaralı

Muzaffer Şahin yönetimindeki 64 AS 340 plakalı otomobil, Gediz - Çavdarhisar kara yolu Yunuslar köyü yakınlarında karşı şeride geçerek Salim Alaca'nın kullandığı 64 SE 930 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada 64 AS 340 plakalı otomobilin sürücüsü Muzaffer Şahin (50), kızı Fadime Şahin(20) Yeğeni Demet Aksu (24) ile 64 SE 930 Plakalı otomobilin sürücüsü Salim Alaca yaralandı. Kaza mahallinde ilk müdahalenin ardından yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılırken, Salim Alaca itfaiyenin uzun uğraşları sonucu aracından çıkarıldı.
Yaralılardan Fadime Şahin ve Sami Alaca götürüldükleri Çavdarhisar Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre; kazanın hatalı sollama veya aşırı hızdan meydana gelmiş olabileceği şejlinde değerlendirme yapıldığı belirtildi