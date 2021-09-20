Gediz’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 Ölü 2 yaralı

Yaralılardan Fadime Şahin ve Sami Alaca götürüldükleri Çavdarhisar Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre; kazanın hatalı sollama veya aşırı hızdan meydana gelmiş olabileceği şejlinde değerlendirme yapıldığı belirtildi