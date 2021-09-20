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Giriş Tarihi: 20.9.2021 22:02

Gediz'de korkunç kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

İHA
Gediz’de korkunç kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Muzaffer Şahin yönetimindeki 64 AS 340 plakalı otomobil, Gediz-Çavdarhisar Karayolu Yunuslar köyü yakınlarında karşı şeride geçerek Salim Alaca'nın kullandığı 64 SE 930 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 64 AS 340 plakalı otomobilin sürücüsü Muzaffer Şahin (50), kızı Fadime Şahin (20), yeğeni Demet Aksu (24) ile diğer otomobilin sürücüsü Salim Alaca yaralandı.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza mahallinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılırken, araçta sıkışan Salim Alaca itfaiyenin uzun uğraşları sonucu araçtan çıkarıldı. Yaralılardan Fadime Şahin ve Sami Alaca götürüldükleri Çavdarhisar Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların da sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

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Gediz'de korkunç kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
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