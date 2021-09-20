Gediz’de korkunç kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza mahallinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılırken, araçta sıkışan Salim Alaca itfaiyenin uzun uğraşları sonucu araçtan çıkarıldı. Yaralılardan Fadime Şahin ve Sami Alaca götürüldükleri Çavdarhisar Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların da sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.