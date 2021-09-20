Geriye acı kaldı

Sakarya
Geyve'de sobadan çıkan yangında, arkadaşına ait eve kalmaya gelen baba ile 3 çocuğu hayatını kaybetti. Yangından geriye enkaz yığınına dönen ev kaldı. Olay, Bağcaz mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi. Bayram Bekçi
(37) ve ailesinin misafirliğe gittiği arkadaşlarının evinde sobanın parlaması neticesinde yangın çıktı. Yangın, evin önünde bulunan hafif ticari araca da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevler güçlükle kontrol altına alındı.
ABLASIYLA AYNI TABUTTA
Baba Bayram Bekçi (37) ile çocukları Eslem Asaf
(1), Ömer Faruk
(11) ve Dilara (14) alev topuna dönen evin içinde yanarak hayatını kaybetti. Yangından yaralı kurtulan Bayram Bekçi'nin eşi Pınar Bekçi (36) ve 4 yaşındaki oğlu Eymen Bekçi ise hastaneye kaldırıldı. Anne Pınar Bekçi'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, vücudunun çeşitli yerlerinde ciddi derecede yanıklar oluşan 4 yaşındaki Eymen Bekçi ise Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hayatlarını kaybeden baba ve 3 çocuğu Kocaeli Derince
'de kılınan cenaze namazlarının ardından memleketleri Trabzon
'a gönderildi. Cenaze töreninde hayatını kaybeden 1 yaşındaki minik Eslem ve ablası aynı tabutla son yolculuğuna uğurlandı.