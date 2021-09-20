Halk otobüsü, servisle çarpıştı: 5 kişi yaralandı

İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi D-100 yanyol mevkiinden İstanbul yönünde seyir halinde olan İlyas Kurtoğlu idaresindeki halk otobüsü, Bağdat Caddesinden D-100 köprü altı Kandıra Sapağı mevkiine gitmekte olan Mustafa Yasak idaresindeki servis midibüsü ile çarpıştı.

Kazada halk otobüsünde bulunan 12 yolcudan 5'i yaralandı. Çevrede kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan yolcular, olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik kontrollü olarak verildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.