Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Halk otobüsü, servisle çarpıştı: 5 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 20.9.2021 14:25

Halk otobüsü, servisle çarpıştı: 5 kişi yaralandı

ABBAS ÇAKAR
Halk otobüsü, servisle çarpıştı: 5 kişi yaralandı

Kocaeli İzmit İlçesinde bir halk otobüsü ile servis aracının karıştığı trafik kazasında, 5 kişi yaralandı.

İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi D-100 yanyol mevkiinden İstanbul yönünde seyir halinde olan İlyas Kurtoğlu idaresindeki halk otobüsü, Bağdat Caddesinden D-100 köprü altı Kandıra Sapağı mevkiine gitmekte olan Mustafa Yasak idaresindeki servis midibüsü ile çarpıştı.

Kazada halk otobüsünde bulunan 12 yolcudan 5'i yaralandı. Çevrede kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan yolcular, olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik kontrollü olarak verildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Halk otobüsü, servisle çarpıştı: 5 kişi yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA