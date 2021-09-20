İBB’nin hukuksuzluğu 2. defa belgelendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Eyüpsultan Yeşilpınar'da bulunan Gençlik Parkı'nı yıkım işini 30 gün durduran İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nin, bugün de 10 gün süreyle yıkım işlemini durdurma kararı verdiği ortaya çıktı.



MAHKEME 10 GÜN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERDİ

İstanbul 5. İdare Mahkemesi, parkın yıkım işlemine ilişkin verdiği 30 günlük durdurma kararı sonrasında bugün tekrar toplandı. Mahkeme, parkın yıkım işlemini ara karar verilene kadar durdurma kararı verdi. Ayrıca ara karar süresi 10 gün olarak kararlaştırıldı. Bu süre içerisinde davalı İBB ve KİPTAŞ yönetimin mahkemeye cevap vermesi istendi. İBB yönetimi mahkemenin kendisine yönelttiği sorulara cevap vermemesi durumunda da mevcut bilgi ve belgelere göre karar verileceği açıklandı.



GÜRBÜZ: "HAK SAHİPLERİNİ DE RENCİDE ETMİŞTİR"



Öte yandan; Gençlik Parkı'nın yıkım işlemine dair konu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Hamdi Gürbüz tarafından İBB Meclisi'nde gündemine taşındı.

Gürbüz yaptığı konuşmada, "Eyüpsultan Alibeyköy bölgesi Yeşilpınar Mahallesi Gençlik Sokak'ta yer alan 487 ada 12 parsel sayılı taşınmazda muhkim park alanı ve mahalle insanının uzun yıllardır hizmetinde olan Gençlik Parkı isimli parkın bulunduğu yere İBB tarafından verilen ruhsata istinaden 19 Ağustos'ta bir yıkım gerçekleştirilmiştir. Parkın yıkımı konusu, İBB tarafından yapılacak projeye engel olması iddiasıdır. Ancak 128 bin metrekarelik inşaat alanının yalnızca 5 bin 500 metrekarelik alanını kapsayan Gençlik Parkı mahallelinin çok uzun yıllardır kullandığı, çocuklarını büyüttüğü, aynı zamanda mahallelinin afet ve acil durum toplanma statüsündedir. Geçtiğimiz aylarda buradaki vatandaşların tahliye edilmesi sebebiyle aynı bölgenin riskli alan ilan edilmesi ancak gelinen noktada riskli alan sebebiyle dönüştürülecek bu yerde vatandaşın artık bir deprem toplanma alanının kalmadığı anlaşılmaktadır. Alternatif olarak Yeşilpınar Evleri Parkı adı altında 2 bin metrekarelik bir park alanı düşünülmüştür. 3194 sayılı imar kanunun 13'üncü maddesinde belediyeler imar planlarını toplum çevre münasebetlerinde kişi ve aile mutluluğu ile toplum hayatını yakından ilgilendiren fiziksel çevreyi sağlıklı bir yapıya kavuşturması esas alınmıştır. Ayrıca mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin 21/13 maddesinde 'imar planlarında afet ve acil durumlarda ihtiyaç duyulabilecek açık alan yol ve diğer mekânsal ihtiyaçlar gözetilmelidir' denmektedir. Ancak İBB yönetimi bu alanda söz konusu projeyi uygulamak için hak sahibi vatandaşlarımızı da oradan tahliye ederken son derece rencide etmiştir" ifadelerini kullandı.



BAŞKANLIK MAKAMINA 6 KRTİK SORU

Gürbüz bu kapsamda İBB Başkanlık makamının yazılı olarak cevap vermesi üzerine şu soruları sordu:

*Vatandaşa alternatif olarak aynı oranda deprem toplanma alanı ve park temini yapılacak mıdır?

*Söz konusu projenin vatandaşı mağdur etmeden bir alternatifi var mıydı?

*Vatandaşın şu anki mağduriyeti göz önüne alındığında bu projede nasıl bir kamu yararı görülmektedir?

*Yeşilpınar Evleri'ne düşünülen park sitenin içinde mi kalacaktır?

*Site içerisinde kalacaksa bölgedeki vatandaşlar için toplanma alanı ve park düşünülmüş müdür?

*2019 yılından önce KİPTAŞ tarafından hazırlanan projede hak sahiplerini mağdur etmeden daireleri verilirken ve metrekareler birebir tutarken İBB yönetimi nasıl bir hesaplama yaptı ki parkta ve deprem toplanma alanlarının yıkılmasına ihtiyaç duyulmuştur?"



PROTESTOLARA RAĞMEN YIKTI

İBB yönetimi tarafından KİPTAŞ'a konut yapmak için içerisinde yarım asırlık ağaçların da olduğu Gençlik Parkı'nı mahallelinin tüm protestolarına rağmen yıktı.



VATANDAŞLAR PARK ALANININ YIKIM KARARINA İTİRAZ ETTİ

Eyüpsultan Yeşilpınar'da oturan vatandaşlar; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin "Gençlik Parkı" isimli park alanının bulunduğu yere verilen yapı ruhsatlarının ve bu ruhsata dayanarak verilen park alanının yıkım kararına itiraz etti.

İstanbul 5. İdare Mahkemesi'ne yapılan suç duyurusunda; parkın mahalleye fayda sağladığı, tesis edilen işlemlerin idari işlemlerin idari işlemin unsurları olan sebep, amaç yönünden hukuka aykırı aykırı olduğu gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kararının iptali ve yürütmenin durdurulmasını istenmişti.

İstanbul 5. İdare Mahkemesi; 20 Ağustos 2021 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Eyüpsultan Yeşilpınar'da bulunan Gençlik Parkı'nı yıkımının durdurulmasına yönelik karar aldı.