İBB’nin kuyruk algısı çöktü! Kapalı metro durakları nedeniyle oluşan kuyruğu TEKNOFEST’e bağladılar

Bahçelievler Belediyesi de yaşanan bu duruma "Böylesini daha önce biz de hiç görmedik" diyerek tepki gösterdi. İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ise ortaya çıkan görüntüler sonrasında "Algı ve PR belediyeciliğinin bir yere kadar olduğunu, İstanbul'a hizmet edilmezse şehrin geriye gitmeye başlayacağını söylemiştik" ifadelerine yer verdi.