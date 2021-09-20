İBB’nin kuyruk algısı çöktü! Kapalı metro durakları nedeniyle oluşan kuyruğu TEKNOFEST’e bağladılar

Bahçelievler Şirinevler'de ortaya çıkan otobüs kuyruğu görüntüleri sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yönetilen İBBHaber adlı sosyal medya hesabı asparagas bir bilgi paylaştı. Metrobüs karşısındaki durakta 11 Eylül ve 20 Eylül'de çekilen görüntülerde insan kuyruğunun durağı aşarak meydanın içlerine ve metrobüs üst geçidine kadar uzandığı görüldü.
Bahçelievler Belediyesi de yaşanan bu duruma "Böylesini daha önce biz de hiç görmedik" diyerek tepki gösterdi. İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ise ortaya çıkan görüntüler sonrasında "Algı ve PR belediyeciliğinin bir yere kadar olduğunu, İstanbul'a hizmet edilmezse şehrin geriye gitmeye başlayacağını söylemiştik" ifadelerine yer verdi.
Bu paylaşım sonrasında İBB tarafından yönetilen sosyal medya hesabından "AK Partili Tevfik Göksu, TEKNOFEST'e giden ring araçlarının oluşturduğu yoğunluğu İBB'ye bağladı. Göksu, vatandaşların uyarılarına rağmen paylaşımını silmeyerek yalanı sürdürdü" iddialarına yer verdi.
TEKNOFEST'in 21 Eylül'de başladığını bilmeyen İBB sosyal medya hesabına Göksu "Bugün'ün 20 Eylül, Teknofest'in 21 Eylül'de başlayacağını bilmeyecek kadar troller" cevabını verdi. Şirinevler'de metrelerce uzanan kuyruğun nedenin ise Yenibosna - DTM - Atatürk Havalimanı metro duraklarının 9 aydır kapalı olduğu ortaya çıktı.