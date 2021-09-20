İki öğrenciyi katletmişti: Sözleri pes dedirtti!

'SİLAHLA 5 YA DA 6 EL ATEŞ ETTİM'



Duruşmada savunma yapan Selfet Başkuş, hayatını kaybeden çocukların, oğluna tacizde bulunduklarını iddia etti. Olay gününü anlatan sanık Başkuş, şunları söyledi: "Okullar açıldıktan sonra oğlum sadece 3 gün okula gitti, 4'üncü gün okula gitmek istemedi. Ben de nedenini sorduğumda oğlum, bana serviste Kaan ve Tunç'un kendisine cinsel tacizde bulunduğunu söyledi. Olay günü sabah ahıra gittim, hayvanlarıma yem verdim daha sonra eve dönerken M.B.'nin annesi bana 'Utanmıyor musun, niye çocuklardan şikayetçi oluyorsun' diye söylendi. Ben daha sonra eve geçtim, evde oğlumun ağladığını gördüm, okula gitmek istemediğini söyledi ve bayıldı. Bunun üzerine ben de doğrudan okul servisinin bulunduğu yere gittim, silah üzerimdeydi, taşıma ruhsatı olduğu için ben silahı üzerimde taşıyorum. Bu şekilde okul servisinin bulunduğu yere gittim, servis aracından içeri girdim. Kaan ve Tunç, servis aracının içindeydi, Tunç ve Kaan'a oğluma neden cinsel tacizde bulunduklarını sordum. Onlar da 'Biz böyle şeyler yapmadık' dediler. Bunun üzerine ben de kendimi kaybederek, üzerimde bulunan silahla 5 ya da 6 el ateş ettim. Kendimi kaybettiğim için detayları hatırlamıyorum. Daha sonra muhtar yanıma geldi ve 'Ne yaptın' diye bana söylendi. Ben de silahımla birlikte eve gittim, jandarmayı aradım ve olayı anlattım. Benim oğlum 4-5 yıldır bu sorunları sürekli yaşıyor, ben kaç kez bu çocukları uyardım. Bu durumu S.S.'ye sorabilirsiniz. Çocuğumu zorla servise bindiriyordum, buna da S.S. şahitti. Olay nedeniyle çok pişmanım, tahliyemi talep ederim."