İntikam cinayetine müebbet talebi!

Kağıthane ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi Akşam Sokak üzerinde 9 Ocak günü meydana gelen olayda taksi şoförü Ferhat Basın, taksiyi kardeşi Mahmut Basın'a devir ve teslim etmek üzereydi. Basın, aracının içerisinde yol kenarında beklemeye başladığı sırada aracının yanına siyah bir araç yanaştı. İddiaya göre siyah aracın içerisinde şoför koltuğunda oturan şüpheli Atakan Erdoğan'ın kullandığı, takipte bulunan diğer şüpheli Muhammet Enes Atılgan ise araçtan inerek taksi aracındaki Ferhat Basın'a ateş açmaya başladı. Ferhat Basın ise kafasına isabet eden iki kurşunun ardından olay yerinde hayatını kaybetti. Muhammet Enes Atılgan olay sonrası Beykoz'da bulunan akrabasının evinde yakalandı.

AZMETTİRİCİ BABASI ÇIKTI

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede taraflar arasındaki 2018 ve 2020 yıllarında meydana gelen husumet olaylarına yer verildi. Oluşan husumet üzerine şüpheli Ekrem Atılgan'ın oğlu olan diğer şüpheli Muhammet Enes Atılgan'ı yönlendirmesi ve azmettirmesi sonucu birlikte hareket eden Muhammet Enes Atılgan ve Atakan Erdoğan'ın taksi şoförlüğü yapan Ferhat Basın'ı takibe alarak Muhammet Enes Atılgan'ın üzerinde taşıdığı silahla ateş ederek öldürdüğü ve olay yerinden kaçtıkları ifade edildi.

MÜEBBET HAPİSLERİ İSTENİYOR

Adli Tıp Kurumu raporuna göre, Ferhat Basın'ın vücudunda 5 adet mermi girişi 3 atışın ise bitişik atış olduğunun tespiti belirtildi. Hazırlanan iddianamede Ekrem Atılgan ve Muhammet Enes Atılgan ve Atakan Erdoğan 'nitelikli şekilde kasten öldürme' ve 'tasarlayarak öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.