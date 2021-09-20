İntikam uğruna çocuğuna kabus yaşattı! Çocuğunu rehin alan babaya müebbet talebi

İstanbul'da Sait A.(34) 2014'te ikinci evliliğini Çiğdem A.(38) ile yaptı. İlk evliliğinden bir kızı olan Sait A.'nin ikinci evliliğinden de 2015'te bir çocuğu oldu. İddiaya göre; Sait A. kadını sürekli darp edip, hakaret ve tehditlerde bulunuyordu. Çiğdem A. yaşadığı geçimsizlik nedeniyle eşinden boşanmak istedi. 29 Haziran'da gece saatlerinde eve gelen Sait A., tehditler savurduğu eşini yeniden darp etmeye başladı. Polisi aramaya kalkışan kadının elinden cep telefonunu çeken koca, 5 yaşındaki çocuğu A.'yı rehin aldı.





İstanbul'da oğlunu rehin alan babanın etkisiz hale getirme anı kamerada! Polis ekiplerine alkış yağmuru...

ÇOCUĞUNU BALKONDAN ATMAKLA TEHDİT ETTİ

Diğer kızı ve karısını evden kovarak kapıyı kilitleyen Sait A., ısrarlara rağmen bir türlü çocuğu geri vermedi. Çiğdem A., teyzesini arayıp yardım isterken, Sait A. o sırada sinir krizi geçirdi. Gelen polisleri gören Sait A., çocuğunu balkondan atmakla tehdit etti. İtfaiye ekipleri aşağıda önlem alırken, Müzakere Polisi de ikna çalışmalarına başladı. Baba, mağdur çocuğu camdan dışarı sarkıttı ve diğer elindeki bıçakla çocuğunu öldüreceğini ve balkondan atacağını, daha sonra da kendisini atacağı yönündeki tehditlerini sürdürdü.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İki saat süren çabalara yanıt vermeyen Sait A., bir süre sonra bıçağı bırakıp alkol aldı. Çocuğu kucağına alıp balkonda geriye doğru sarkıp kendini ve çocuğunu atarak öldürmeye çalıştığı sırada kapıyı kırarak içeri giren polis, Sait A.'yı ve oğlunu son anda ölümden kurtardı. Sait A., polislerin içeri girmesi üzerine çocuğunu almamaları için balkondan geriye sarktığını, eşinin kendisini aldatması nedeniyle bu hale geldiğini, ne yaptığının farkında olmadığını, çocuğuna bıçak doğrultmadığını, polislerin gitmesi için çocuğunu balkona götürdüğünü beyan etti. Genç adam ifadesi ardından cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, Sait A. hakkında 'Altsoya Karşı Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Tehdit, Hakaret, Konutta Yağma' suçlarından müebbet talebiyle iddianame düzenledi. İddianame, ağır ceza mahkemesine gönderildi.