İstanbul’da feci kaza: Gaspçıları kovalarken ölüyordu!

Olay saat 12.30 sıralarında Cebeci Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan bir bankanın önünde meydana geldi. İddiaya göre babası Mehmet Tosun ile birlikte bankadan 460 bin lira çeken Furkan Tosun, yakınlarına olan borcunu ödemek için bankanın önünde beklemeye başladılar. O sırada yanlarına gelen kimliği belirsiz iki kişi adres sorma bahanesiyle baba ve oğlunu oyalayarak yanlarında bulunan parayı gasp etti.