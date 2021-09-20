İstanbul’un göbeğinde tehlikeli yolculuk! Arızalanan İETT otobüsü dumanlar çıkararak yoluna devam etti

DAHA ÖNCE DE ARIZALANAN OTOBÜSÜ VATANDAŞLAR BÖYLE İTMİŞTİ

Sarıyer'de arıza yapan otobüs yolcular tarafından itilerek rampadan çıkartıldı. İlginç olay Maden Mahallesi Eskiz Zekeriyaköy Caddesi üzerinde meydana geldi. İçindeki yolcularla birlikte Zekeriyaköy'e doğru seyir halinde olan İETT otobüsü rampaya gelince aniden arıza yaptı.

İstanbul Sarıyer'de arızalanan İETT otobüsünü yolcuların ittiği anlar kamerada!

Motoru çalışmaya devam ettiği halde rampadan çıkamayan otobüs için yolcular harekete geçti. Otobüsten inen yolcular hep birlikte İETT otobüsünü iterek rampadan çıkardı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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