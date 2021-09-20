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Giriş Tarihi: 20.9.2021 19:16

İşte Türkevi anısına bastırılan hatıra para ve pullu zarf

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
İşte Türkevi anısına bastırılan hatıra para ve pullu zarf

Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, PTT ve Darphane Genel Müdürlüğü’nün New York’taki Türkevi Binası anısına bastırdığı hatıra para ve pullu özel zarfların görsellerini sosyal medyadan paylaştı. İşte bugün resmi açılışı yapılacak olan Türkevi için bastırılan hatıra para ve pullu özel gün zarfları.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu için ABD'nin New York şehrine gitmişti. Başkan Erdoğan'ın ilk durağı ise BM Genel Merkezi karşısında yapımı tamamlanan Yeni Türkevi Binası olmuş, burada incelemelerde bulunmuştu. Bugün ise Başkan Erdoğan, Türkevi Binası'nın resmi açılışını yapacak.

TÜRKEVİ ANISINA HATIRA PARA VE PULLU ÖZEL GÜN ZARFI

Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ise PTT ve Darphane Genel Müdürlüğü'nün New York'taki Türkevi binası anısına bastırdığı hatıra para ve pullu özel zarfların görsellerini sosyal medyadan paylaştı. Kıran şu cümlelerle görselleri paylaştı: "New York #Türkevi binamız anısına PTT ve Darphane Genel Müdürlüğümüzün katkılarıyla hatıra para ile kişisel pullu özel gün zarfımız."

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İşte Türkevi anısına bastırılan hatıra para ve pullu zarf
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