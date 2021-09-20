İşte Türkevi anısına bastırılan hatıra para ve pullu zarf

TÜRKEVİ ANISINA HATIRA PARA VE PULLU ÖZEL GÜN ZARFI

Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ise PTT ve Darphane Genel Müdürlüğü'nün New York'taki Türkevi binası anısına bastırdığı hatıra para ve pullu özel zarfların görsellerini sosyal medyadan paylaştı. Kıran şu cümlelerle görselleri paylaştı: "New York #Türkevi binamız anısına PTT ve Darphane Genel Müdürlüğümüzün katkılarıyla hatıra para ile kişisel pullu özel gün zarfımız."