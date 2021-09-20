İzmir 6.6’lık deprem ile sarsılmıştı: Yeni konutların teslim tarihi açıklandı

Başta birinci proje alanı olmak üzere şehir içindeki diğer proje alanlarını da en kısa sürede teslim etmeyi hedeflediklerini belirten Albayrak, "Biz birinci proje alanını 30 Ekim'e yetiştirmeye çalışıyoruz. İnşallah 30 Ekim'de çoğunluğunu teslim etmiş olacağız. Bu konutları yalnıza deprem konutu olarak görmemek lazım. Sayın bakanımız İzmir'de bir dönüşümün başlamasını istiyor. Bu konutların da bu dönüşüme öncülük etmesini istiyor. Belediye başkanlarına kentsel dönüşüm konusunda bir rol model olmasını amaçlıyoruz. Her proje alanı farklılık arz ediyor. Birinci proje alanında 228 konut ve 15 ticari alan bulunuyor. Buradaki dairelerimiz 2+1 dairelerdir. Büyüklükleri de 90 metrekaredir. Bu daireler hiçbir ölü alan oluşmayacak şekilde projelendirildi. Bazı proje alanlarında 3+1 daireler de bulunuyor" diye konuştu.