İzmir’de ölü balıklar kıyıya vurdu! Bölge halkı endişe ve panik içinde!

"DERHAL VE İVEDİLİKLE BU ALANA MÜDAHALE EDİLMELİ"

Çandarlı'da yaklaşık 1.5 kilometrelik alanda ve özellikle balıkların üreme sahasında ölümlerin gerçekleştiğine dikkat çeken Çandarlı Dayanışma Derneği Başkanı Halil İbrahim Bircan, "Ölümlerin nedenini, Bakırçay'dan su gelmemesi ve denizden de su almaması sebebiyle azalan su seviyesindeki oksijen yetersizliği olduğunu düşünüyoruz. Birkaç gündür konuyla ilgili yaptığımız uyarıların ardından yetkililer geldiler ve incelemelerde bulunarak numuneler aldılar; ancak burada acil çözüm bulunması gerekiyor. Çandarlı havzasında balıkların üreme alanı olarak kalan bölge tek bu bölge. Görüyorsunuz hem burada hem karşı tarafta yoğun bir balık ölümü var. Bulunduğumuz noktaya üç dört kilometre uzaklıkta dalyan dediğimiz balıkların büyük bir üreme alanı vardı; ancak orasını bir firmaya tuz üretimi için ihale ettiler. Dolayısıyla Çandarlı havzasında buradan başka balıkların üreyebileceği bir yer, bir alan kalmadı. Buradan ilgililere sesleniyoruz; derhal ve ivedilikle bu alana müdahale edilmeli ve bu ölümlerin önüne geçilmelidir" dedi.