Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İzmir’de patlama: 4 kişi yaralı
Giriş Tarihi: 20.9.2021 22:42

İzmir’de patlama: 4 kişi yaralı

AA
İzmir’de patlama: 4 kişi yaralı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, bir depoda çakmak gazından kaynaklandığı değerlendirilen patlamada 4 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Refet Bele Mahallesi 9123/4 Sokaktaki bir marketin alt katında bulunan boş depoda patlama meydana geldi.

Olay sırasında depoda bulunan M.A. (15), S.K. (15), M.K. (16) ve E.B'nin (19) el ve ayaklarında yanık oluştu. Ayrıca çevredeki bazı evlerin camları kırıldı, depo içinde küçük çaplı hasar oluştu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan ilk değerlendirmede patlamanın çakmak gazından kaynaklandığının değerlendirildiği belirtildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir’de patlama: 4 kişi yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA