Kaçak göçmen operasyonu: Sözleri şaşırttı

"SULTANGAZİ'YE GERİ GETİRMEK İÇİN ANLAŞTIK"



Minibüs sürücüsü, kaçak göçmenleri geri getirmek için kişi başı 150 TL'ye anlaştığını belirterek, "Sınırı geçememişlerdi. Bizi aradılar. Kendilerini Sultangazi'ye geri getirmek için anlaştık" dedi. Polis tarafından gözaltına alınan minibüs sürücüsü ve 19 kaçak göçmen, polis merkezine götürüldü.