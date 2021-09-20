Kastamonulu selzededen örnek davranış! Fazla ödenen 750 bin TL’yi devlete iade etti

Kastamonu'da şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta ilçedeki Ezine Çayı'nın taşması, can kayıplarının yanı sıra iş yerleri ile çok sayıda evin su ve balçık altında kalmasına neden oldu. Selde ilçede bulunan birçok işyeri yıkıldı, birçok işyeri de zarar gördü. Bu işyerlerinde bir tanesi de ilçede kuyumculuk yapan Harun Akın'ın dükkanı oldu.

Kuyumcu Harun Akın, sele işyerinde yakalandı. Selin ardından yapılan aramada Harun Akın'ın cenazesi, kuyumcu dükkanında bulundu. Ayrıca işyerinde yapılan aramada da ilk etapta 500 gram civarında bir altın bulundu. Hasar tespit çalışmaları sırasında selde hayatını kaybeden Harun Akın'ın oğlu 24 yaşındaki Feridun Akın'a işyerindeki zarar ile ilgili tutanak tutuldu.