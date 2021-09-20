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Giriş Tarihi: 20.9.2021

Kızım ‘anne’ dediğinde dünyalar benim oldu

ABBAS ÇAKAR
Kızım ‘anne’ dediğinde dünyalar benim oldu
İŞİTME engelli 2 çocuğuyla iletişim kurmakta zorlanan anneye destek Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. Büyükşehir Belediyesi Çözüm Masasına başvuran anne Dilek K. çocuklarının duyması için gerekli işitme cihazlarının alınmasını talep etti. Büyükşehir tarafından çocukların işitme cihazları alındı ve ameliyat olmaları için de destek sağlandı. Ameliyatları yapılan ve işitme cihazları takılan çocuklarının ilk kez "anne" dediğini duyan Dilek Hanım, "Dünyalar benim oldu" sözleriyle mutluluğunu paylaştı. Dilek Hanım, desteklerinden dolayı Büyükşehir'e ve Başkan Büyükakın'a teşekkür etti.
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Kızım ‘anne’ dediğinde dünyalar benim oldu
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