Kocaeli Valiliği’nden meteoroloji uyarısı

Kocaeli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı. "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre, bölgemizin Çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava kütlesinin etkisi altına gireceği, sıcaklıkların Bölge genelinde 6 ila 10 derece düşeceği, Cuma gününden itibaren sıcaklıkların biraz artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği bildirilmiştir.Sıcaklıkların anlık düşmesi ile birlikte görülecek kuvvetli yağışlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur"