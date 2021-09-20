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Giriş Tarihi: 21.9.2021 00:13

Kocaeli Valiliği’nden meteoroloji uyarısı

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli Valiliği’nden meteoroloji uyarısı

Kocaeli Valiliği tarafından  yapılan yazılı uyarı ile Marmara bölgesinde  hava sıcaklıklarının  6 ile 10 derece arasında düşeceği belirtilerek, vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda  bulunuldu.

Kocaeli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı. "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre, bölgemizin Çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava kütlesinin etkisi altına gireceği, sıcaklıkların Bölge genelinde 6 ila 10 derece düşeceği, Cuma gününden itibaren sıcaklıkların biraz artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği bildirilmiştir.Sıcaklıkların anlık düşmesi ile birlikte görülecek kuvvetli yağışlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur"

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Kocaeli Valiliği’nden meteoroloji uyarısı
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