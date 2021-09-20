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Giriş Tarihi: 21.9.2021 01:02

Kolay ve lezzetli lokma nasıl yapılır? MasterChef lokma tarifi ile lokma tatlısı yapılışı ve malzemeleri

Kolay ve lezzetli lokma nasıl yapılır? MasterChef lokma tarifi ile lokma tatlısı yapılışı ve malzemeleri

MasterChef programının 20 Eylül’de yayınlanan bölümünde şefler yarışmacılardan lokma tatlısı yapmalarını istedi. Bunun üzerine şerbetli tatlı için kolları sıvayan yarışmacılar hem zamanla hem de birbirleriyle yarıştı. Toplumumuzda pek çok önemli olay için yapılan bu tatlı; kolay ve lezzetli lokma nasıl yapılır sorusuyla araştırma konusu haline geldi. İşte piliç lokma tatlısı olarak da geçen bu tatlının yapılışı, MasterChef lokma tarifi ve malzemeleri.

Toplumumuzda hayır için lokma dökülmesi oldukça yaygın bir gelenektir. Bununla birlikte son zamanlarda kremalı, çikolatalı, dondurmalı seçenekleriyle de revaçta olan bu tatlı, MasterChef'in yeni bölümünün ardından gündem konusu oldu. Programı izleyenler, MasterChef lokma tarifi ile lokma tatlısı yapılışı ve malzemeleri hakkında araştırma yapmaya koyuldu. Bu kapsamda kolay ve lezzetli lokma nasıl yapılır sorusu yanıt aramaya başladı. İşte bu tatlının tarifi ile merak edilenler.

MASTERCHEF LOKMA TARİFİ NASIL YAPILIR?

Lokma yapımının püf noktası hamurun kızartma işlemi esnasında yağ çekmemesi ve dışının çıtır çıtır olmasıdır. Ayrıca şekerinin de kararında tutulması gerekir. Her evde bulunan malzemelerin bir araya getirilmesiyle elde edilen bu tatlının kıvamı, bu püf noktalara dikkat edildiğinde sağlanacaktır.

LOKMA TARİFİ MALZEMELERİ

Hamur için

3 su bardağı un

1.5 su bardağı ılık su

1.5 tatlı kaşığı kuru maya

1.5 tatlı kaşığı toz şeker

½ çay kaşığı tuz

Şerbeti için

4 su bardağı şeker

3 su bardağı su

Dilim limon

LOKMA TARİFİ YAPILIŞI

  1. Lokma tatlısının şerbetini hazırlayın. Şeker ve suyu kaynatın. Kaynamaya başlayan şerbete dilim limon atın.
  2. Kaynayan şerbeti soğumaya alın.
  3. Lokma hamuru için mayayı aktifleştirin. Ilık su, şeker ve mayayı karıştırın ve sıcak bir yerde mayalanmaya bırakın.
  4. Geniş bir kaba un, tuz ve aktifleşmiş mayayı alın ve güzelce yoğurun.
  5. Hamuru yarım saat kadar dinlenmeye alın.
  6. Hamurunuzdan yağlanmış yemek kaşığı yardımıyla bezeler koparın ve kızgın yağa atın.
  7. Yağda pişen lokma hamurlarını soğuk şerbete atın.
  8. Şerbetin içerisinde biraz bekleyen hamurları sunum tabağına alın.
  9. Lokma tatlınız hazır. Afiyet olsun…
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Kolay ve lezzetli lokma nasıl yapılır? MasterChef lokma tarifi ile lokma tatlısı yapılışı ve malzemeleri
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