Kolay ve lezzetli lokma nasıl yapılır? MasterChef lokma tarifi ile lokma tatlısı yapılışı ve malzemeleri

Toplumumuzda hayır için lokma dökülmesi oldukça yaygın bir gelenektir. Bununla birlikte son zamanlarda kremalı, çikolatalı, dondurmalı seçenekleriyle de revaçta olan bu tatlı, MasterChef'in yeni bölümünün ardından gündem konusu oldu. Programı izleyenler, MasterChef lokma tarifi ile lokma tatlısı yapılışı ve malzemeleri hakkında araştırma yapmaya koyuldu. Bu kapsamda kolay ve lezzetli lokma nasıl yapılır sorusu yanıt aramaya başladı. İşte bu tatlının tarifi ile merak edilenler.

MASTERCHEF LOKMA TARİFİ NASIL YAPILIR?

Lokma yapımının püf noktası hamurun kızartma işlemi esnasında yağ çekmemesi ve dışının çıtır çıtır olmasıdır. Ayrıca şekerinin de kararında tutulması gerekir. Her evde bulunan malzemelerin bir araya getirilmesiyle elde edilen bu tatlının kıvamı, bu püf noktalara dikkat edildiğinde sağlanacaktır.