Köpeğimi çaldın’ kavgasında 1 tutuklama

Kocaeli İzmit İlçesi Şehabettin Bilgesu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, U.S. isimili kişi,köpeğini çaldığını iddia ettiği Ü.S ile karşılaştı ve aralarında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen ve kavgaya dönüşen olayda, Ü.S kendisini suçlayan U.S'nin üzerine, silahını çekerek ateş açtı. Açılan ateş sonucu U.S sol bacağından ve sağ ayağından yaralanırken, olay esnasında yoldan geçtiği öğrenilen M.M'de yerden sekerek eline isabet eden kurşunla yaralandı.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE KONDU
Çevrede olayı görenlerin ihbar etmesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılardan U.S.'yi Kocaei Üniversitesi Umuttepe Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırırken yaralı M.M. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ü.S. polis tarafından yakalanarak polis merkezine götürüldü. Emniyete götürülen zanlı Ü.S isimli tamamlanan işlemleri sonrasında sevk edildiği adli merciiler tarafından utuklanarak cezaevine teslim edildi.