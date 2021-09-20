Köpeğimi çaldın’ kavgasında 1 tutuklama

Kocaeli İzmit İlçesi Şehabettin Bilgesu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, U.S. isimili kişi,köpeğini çaldığını iddia ettiği Ü.S ile karşılaştı ve aralarında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen ve kavgaya dönüşen olayda, Ü.S kendisini suçlayan U.S'nin üzerine, silahını çekerek ateş açtı. Açılan ateş sonucu U.S sol bacağından ve sağ ayağından yaralanırken, olay esnasında yoldan geçtiği öğrenilen M.M'de yerden sekerek eline isabet eden kurşunla yaralandı.