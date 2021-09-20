Küçükçekmece’de esrarengiz olay

CESEDİN BAŞINDA POŞET ARKA KOLTUKTA TÜP BULUNDU

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde otomobil içindeki kişinin öldüğü tespit edildi. Polis ekipleri, otomobilin çevresini güvenlik şeridi içine aldı. Olay yeri inceleme ekipleri otomobilde uzun süre inceleme yaptı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede ölen kişinin başına poşet geçirildiği ve otomobilin arka koltuğunda tüp olduğu belirlendi.