Küçükçekmece’de esrarengiz olay

Olay, Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi 1235'inci Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, akşam 17.00 sıralarında sokak üzerinde bulunan 34 EYG 57 plakalı otomobilin ön koltuğunda bir kişinin hareketsiz olarak yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
CESEDİN BAŞINDA POŞET ARKA KOLTUKTA TÜP BULUNDU
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde otomobil içindeki kişinin öldüğü tespit edildi. Polis ekipleri, otomobilin çevresini güvenlik şeridi içine aldı. Olay yeri inceleme ekipleri otomobilde uzun süre inceleme yaptı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede ölen kişinin başına poşet geçirildiği ve otomobilin arka koltuğunda tüp olduğu belirlendi.
İNTİHAR Mİ CİNAYET Mİ ARAŞTIRILIYOR
Yapılan inceleme sonrasında ölen kişinin cenazesi otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil ise çekici yardımıyla otoparka çekildi. Olayın intihar mı cinayeti olduğu başlatılan soruşturma sonucunda belirlenecek.