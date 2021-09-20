Maganda kurbanı Büşra’nın duruşması ertelendi

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 2020 yılının son günü olan 31 Aralık'ta, lise öğrencisi Büşra Hanife Konyar (17) kırtasiye alışverişi yaptıktan sonra eve dönerken yol ortasında aniden yere yığılmış, hastaneye kaldırılan genç kızın başına mermi isabet ettiği ortaya çıkmıştı. Talihsiz liseli Büşra, 6 gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra hayatını kaybetmişti. Büşra'nın davasında 2. duruşma görüldü.

Ağustos ayında yaşanan olayda İstanbul'da yaşayan ve memleketi Trabzon'a dedesini ziyarete gelen 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı isimli çocuk, fındık bahçesinde yakınlarıyla fındık toplarken aniden yere düşmüş, başına yorgun mermi isabet ettiği anlaşılan çocuk hayatını kaybetmişti. Yorgun mermi kurbanı Emir'in ailesi de Büşra Konyar duruşmasında Konyar ailesine destek vermek için Tokat'a gelerek duruşmaya katıldı. Büşra Konyar'ın Tokat Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma 29 Eylül'e ertelendi.

"BU BİR CİNAYETTİR"

Duruşmanın ardından açıklama yapan Emir Yuşa Atıcı'nın Babası Mustafa Atıcı "Havaya sıkılan her mermi katil mermidir. Mutlaka bu mermi yere düşecektir. Düştüğü yerde de benim evladım gibi, Büşra kızımız gibi insanlara denk geliyor ve bizi yakıyorlar. Bunun cezası taksirle olmaması lazım. Meskun mahalde silah kullanmanın taksirle bir alakası yoktur. Bu bildiğiniz cinayettir. Cinayetle yargılanmasını istiyoruz. Bu silahları sıkanlar çocuk katilidir. Kimse kusura bakmasın. Ve gereken cezanın da verilmesini talep ediyoruz" dedi.

EMİR'İN ANNESİ DE DESTEK VERDİ

Emir Yuşa'nın annesi Asiye Atıcı, "Bizim daha katilimiz bulunmadı. Katil yani havaya ateş eden herkes katil. Böyle bir şey yok. Biri 15 yaşında, biri 17 yaşında. Yani yok böyle bir şey. Hani onun babası, ailesi, onun geleceğini düşünüp oradan çıkmasını istiyor ya, bizimkilerin geleceği yok. Bizim hayallerimiz yok artık yani bir kişiyi bir kişiyi öldürmedi ki. Bütün çocukların arkadaşlarını öldürüyor. Benim çocuğumun yanındaki arkadaşı tedavi görüyor. Onun çocuğunun yanındaki arkadaşı aynı şekilde evden çıkamıyor. Çocuk hayallerini öldürdüler. Arkadaşlarını geleceklerini öldürdüler bizim çocuklarımızın. Biz her zaman yanlarındayız. İnşallah bizimki de bulunsun. Onlar da bizim yanımızda olacaklar. Yani Emir'le Büşra bizi birleştirdi. Artık ayrılmayız yani kader arkadaşı olduk" diye konuştu.

"ADALET YANLISI BÜŞRA HUZURLA UYUMALI"

Büşra'nın annesi Nakşiye Konyar ise "Mahkeme 29 Eylül Çarşamba saat 14.40'a ertelendi. En iyi kararın verileceğine inanıyorum. Çünkü adalete güvenip buraya geldik. En ağır cezayı alacaklar bu işin sonu yok dur durak bilmiyorlar. Ellerine silah alıp sağa sola ateş ediyorlar. Her mermi evladımın katilidir. 29 Eylül'de inşallah caydırıcı bir ceza alır. Bu dosya herkese ibreti alem olacaktır. Bu dosya medyatik bir dosyadır önem taşıdığını düşünüyorum. Büşra bir şeyleri değiştirecek. Buna inanıyorum. 8 ay bitti yanıyoruz. Bunun tarifi yok. Herkes empati yapsın. Bu acı bitmiyor. Bitmiyor. Benim nefesim çıkana kadar benden bitmeyecek. Karşı taraf konuşup duruyor. Utanma yok, arlanma yok. Habire konuşup duruyor. Gayet hanımefendiliğimizi, beyefendiliğimizi koruduk ilçemizde. Tekrar söylüyorum. Caydırıcı bir ceza alacak. Bu basit bir dosya değil. Bunu herkes bilsin. Başkanımın da vicdanına güveniyorum ilk önce. Herkes empati yapacak tabii ki. iyi olacak sonu. Bunu biliyorum. Büşra'm huzur içinde uyuyacak. Çünkü adalet yanlısı Büşra huzur içinde uyuması lazım. Hadi kalk dedim bugün gidiyoruz, adalet aramaya gidiyoruz dedim. Beni duydu biliyorum mezarlıktan geliyorum çünkü 17 yaş 17 yaşın hesabı büyük olacak bunu tüm Türkiye duysun ben adalet arıyorum. Burada caydırıcı bir ceza çıkacak. Buna inanıyorum." Diye konuştu.

"BÜŞRA İÇİN ADALET"

Konyar ailesinin Avukatı Hasan Efe Uyar ise "Geçtiğimiz celse aslında dosya tamamlanmış ve karar aşamasına gelmişti. Biz bugün karar çıkmasını bekliyorduk fakat mahkeme başkanının izinde olmasından dolayı 9 gün ertelendi. 29 Eylül saat 14:40'a bu dosya artık karara çıkacak. Geçtiğimiz celse iddia makamı mütalaasında olayın işleniş şeklinin, biçiminin bilinçli taksirle olduğu kanaatine varıp bir görüş bildirmişti. Fakat bu bizim savunduğumuz bir durum değil. Biz en başından beri soruşturma aşamasından itibaren. Bu olayın hem vicdanen hem hukuken olası kastla adam öldürmeye girdiğini düşünüyoruz. Diliyoruz ki önümüzdeki hafta çarşamba günü de istediğimiz kararla buradan ayrılacağız. Büşra için adalet" ifadelerini kullandı.