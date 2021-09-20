Manavgat’ta ormanı yakarken yakalanan zanlı tutuklandı

ANTALYA
'NIN Manavgat
ilçesinde 3 ayrı yerde yangın çıkarıp 4'üncüsünde suçüstü yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sorgun
'da çamlık alanda önceki gün 3 ayrı yerde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmüştü. Orman ekipleri, ormanı çakmakla yakmaya çalışan Semih Kuloğlu
'nu suçüstü yakalamıştı. Gözaltına alınan şüphelinin, 14 Eylül'de Sorgun ormanlık alandaki yangını da çıkardığı belirlenmişti. Semih Kuloğlu'nun ifadesinde, "1 Eylül'de evim yandıktan sonra dışarıda kalmaya başladım. Dün geceyi yine Sorgun çamlığında geçirdim. Evim yandığı halde yardım alamadığım için dikkat çekmek amacıyla çakmakla yangın çıkarıp, kaçtım. Amacım dikkat çekmekti" dediği öğrenildi.