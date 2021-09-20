Marmara Denizi’ne dalıp çöp topladılar

Kuraklık milenyum çağının en çok konuşulan konuları arasında girdi. Özellikle son aylardaki doğa olayları bu konuyu gündemin birinci başlıkları arasına getirdi. İnsanlığın doğaya verdiği zararın neticesinde gerek deniz gerek ormanlar tepki gösterdi. Denizde müsilaj yani deniz salyası olarak ortaya çıkan bu durum, ormanlarda ise yangın felaketleri ile sonuçlandı. ATV Haber
muhabiri Altay Altuğ
doğaya verilen zararın farklı bir boyutunu gözler önüne sermek için dalış kıyafetlerini giyerek Marmara Denizi
'ne daldı. 40 dakika suda kalan Altuğ'un denizin dibinden çıkarttıkları ise şok etkisi yarattı. Pet şişe, cam şişe gibi atıkların yanı sıra denizden birçok araba lastiği de çıktı. Yaklaşık 2 senedir hayatımızda olan koronavirüs
sebebiyle kullanmaya başladığımız maskelerin bile denize atılmış olması ise acı tablonun en çarpıcı noktası olarak tarihe geçti.
Soluduğumuz oksijenin yüzde 50'sini aldığımız denizlerin bu denli kirletilip aynı zamanda su altı dünyasının birbirinden farklı türdeki canlılarının yaşam alanlarının ve yaşamlarının da tehdit edilmesi insanlığın doğaya verdiği zararın ne denli büyük olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.