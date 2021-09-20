Marmaris’te Denizaltı Arama Kurtarma Tatbikatı devam ediyor

Kazazedelere daha sonra kurtarma gemisine nakledilerek gerekli tıbbi müdahalede bulunuldu. Tatbikata, Türkiye ve İtalya Deniz Kuvvetleri envanterindeki deniz gücü unsurları ile İspanya, Yunanistan, ABD ve Kanada'dan da askeri personel katılıyor. Tatbikatı, 24 Eylül'de sona erecek.