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Giriş Tarihi: 21.9.2021 00:03

Marmaris’te Denizaltı Arama Kurtarma Tatbikatı devam ediyor

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Marmaris’te Denizaltı Arama Kurtarma Tatbikatı devam ediyor

Marmaris Aksaz bölgesinde, planlandığı gibi başarıyla devam eden Deniz Kuvvetleri ev sahipliğinde, Dynamıc Monarch/Kurtaran 2021 Tatbikatı kapsamında, Denizaltıdan Tahliye ve Kurtarma Eğitimleri icra edildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ev sahipliğinde Marmaris'te, Dynamic Monarch/Kurtaran 2021 Denizaltı Arama Kurtarma Tatbikatı yapılıyor. Aksaz bölgesinde gerçekleştirilen tatbikata, Türkiye ve İtalya Deniz Kuvvetleri envanterindeki deniz gücü unsurları ile İspanya, Yunanistan, ABD ve Kanada'dan da askeri personel katılıyor. Tatbikatta, senaryo gereği yüzeye çıkabilme kabiliyetini yitirmiş denizaltıdakilere yönelik kurtarma faaliyeti yapıldı.


TCG Alemdar denizaltı kurtarma gemisinden Uzaktan Kumandalı Sualtı Aracı (ROV) ile 90 metre derinlikteki denizaltıya kurtarma çanı kılavuz teli indirildi. Ardından Deniz Kuvvetlerinin kurtarma çanı denizaltıya birleşerek personel tahliye edildi.

Kazazedelere daha sonra kurtarma gemisine nakledilerek gerekli tıbbi müdahalede bulunuldu. Tatbikata, Türkiye ve İtalya Deniz Kuvvetleri envanterindeki deniz gücü unsurları ile İspanya, Yunanistan, ABD ve Kanada'dan da askeri personel katılıyor. Tatbikatı, 24 Eylül'de sona erecek.

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Marmaris’te Denizaltı Arama Kurtarma Tatbikatı devam ediyor
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