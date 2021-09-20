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Giriş Tarihi: 20.9.2021 20:18

Müvekkilini 42 milyon lira dolandırdığı iddia edilmişti! Avukata 15 yıl hapis cezası verildi

AA
Müvekkilini 42 milyon lira dolandırdığı iddia edilmişti! Avukata 15 yıl hapis cezası verildi

Kayseri'de müvekkilini 42 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla yargılanan avukat, 15 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanık avukat O.K. sağlık sorunları nedeniyle katılmazken, sanık ve müşteki avukatları salonda hazır bulundu. Duruşma savcısı, mütalaasında, sanığın "belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

SANIĞIN CEZALANDIRILMASINI İSTEDİLER

Duruşmada esasa yönelik savunma yapan sanık avukatı, müvekkilinin suçsuz olduğunu belirterek beraatını talep etti. Müşteki avukatı ise sanığın cezalandırılmasını ve tutuklanmasını istedi.

HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti, müvekkilini 42 milyon lira dolandırdığı iddia edilen avukat O.K'ye "belgede sahtecilik" suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan ise 10 yıl hapis, 330 bin lira para cezası verdi. Tutuksuz sanık için tutuklamaya yönelik yakalama kararı da çıkartıldı.

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Müvekkilini 42 milyon lira dolandırdığı iddia edilmişti! Avukata 15 yıl hapis cezası verildi
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