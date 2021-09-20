OGM, kullandığı yüksek teknolojileri TEKNOFEST’e taşıyor

İHA GÖRÜNTÜLERİ CANLI İZLETİLECEK

Festivale katılanlara anlık olarak İHA'lardan ve kule kameralarından gelen görüntülerin nasıl takip edildiği, araçların yangın mahalline nasıl sevk edildiği ve koordinasyonun nasıl sağlandığını canlı olarak izletilecek. Türkiye'de ilk örneği olan ve OGM'nin gerçekleştirdiği tüm faaliyetleri anlık olarak takip edildiğini, raporlandığını ve denetlendiğini gösteren yerli yazılıma sahip Orman Bilgi Sistemi (ORBİS) de ana ekran ve mobil uygulamaları üzerinden sergilenecek. Ayrıca dünyada örneği olmayan ve bu yıl geliştirilen, depremlerin ormanlara olan etkilerini simüle eden ''deprem simülasyonu'' ve rüzgarların ormanlar üzerinde etkisini simüle eden ''rüzgâr simülasyonu'' ilk defa sergilenecek.