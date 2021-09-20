Önce silahla vuruldu sonra bıçaklandı

Kocaeli Körfez İlçesinde husumetlisi ile çıkan tartışmada A.Y kalbinden bıçakla yaralandı. İddialara göre A.Y, Hacı Osman Mahallesi Bağdat Caddesi'nde husumetlisi olan E.A. (36) ile karşılaştı. İkili arasında sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgaya dönüşen tartışmada her iki tarafta birbirine bıçak çekti. Bu esnada E.A., A.Y.'yi kalbinin hemen altından bıçakladı. Olayın ardından E.A. olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralanan A. Y.'yi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

TUTUKLANDI

Polis tarafından yapılan arama çalışması sonucunda E.A. isimli şahıs aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. E.A. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

OTOBÜS DURAĞINDA KURŞUNLANMIŞTI

Kocaeli Körfez ilçesinde yaklaşık 40 gün önce aynı aileden C.A tarafından otobüs durağında kurşunlandığı öğrenilen A.Y'nin o olayda da bacağından yaralandığı ve tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.