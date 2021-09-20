Bugün açılan YKS Ek tercihlerle beraber sistemde yaşanan "Ek tercih yapamıyorum" gibi aksaklık ve sorunlarda vatandaşlar ÖSYM çağrı merkezi iletişim numarası araştırmasına çıktı. Adaylar işlem sırasındaki soru işaretlerine hızlı ve doğru yanıt için çağrı merkezine bağlanmak istiyor. Bu kapsamda "ÖSYM çağrı merkezi iletişim numarası ne?" İşte ÖSYM iletişim numarası ve detaylar...