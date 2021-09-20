Bugün açılan YKS Ek tercihlerle beraber sistemde yaşanan "Ek tercih yapamıyorum" gibi aksaklık ve sorunlarda vatandaşlar ÖSYM çağrı merkezi iletişim numarası araştırmasına çıktı. Adaylar işlem sırasındaki soru işaretlerine hızlı ve doğru yanıt için çağrı merkezine bağlanmak istiyor. Bu kapsamda "ÖSYM çağrı merkezi iletişim numarası ne?" İşte ÖSYM iletişim numarası ve detaylar...
ÖSYM müşteri hizmetleri görevlileri ile kolay bir şekilde iletişime girilerek yapılan başvurulara dair oluşan soru işaretleri veya herhangi bir soruna karşı kısa süre içerisinde bilgi almak mümkündür. ÖSYM müşteri hizmetleri telefon numarası öğrenildikten sonra iletişime geçilerek en kısa süre içerisinde çıkan soruna dair bilgi almak mümkündür.
ÖSYM Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası: 444 67 96