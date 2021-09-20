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Haberler Yaşam Haberleri ÖSYM çağrı merkezi iletişim numarası ne? İşte Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) iletişim numarası!
Giriş Tarihi: 20.9.2021 11:52 Son Güncelleme: 20.9.2021 11:54

ÖSYM çağrı merkezi iletişim numarası ne? İşte Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) iletişim numarası!

ÖSYM çağrı merkezi iletişim numarası ne? İşte Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM iletişim numarası!

Bugün başlayan ek tercihlerle beraber ÖSYM çağrı merkezi iletişim numarası, işlemler esnasında problem yaşayan vatandaşların araştırma konusu haline geliyor. Çeşitli sorulara yanıt arayan adaylar bu noktada “ÖSYM çağrı merkezi iletişim numarası ne?” sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM iletişim numarası ve detaylar...

Bugün açılan YKS Ek tercihlerle beraber sistemde yaşanan "Ek tercih yapamıyorum" gibi aksaklık ve sorunlarda vatandaşlar ÖSYM çağrı merkezi iletişim numarası araştırmasına çıktı. Adaylar işlem sırasındaki soru işaretlerine hızlı ve doğru yanıt için çağrı merkezine bağlanmak istiyor. Bu kapsamda "ÖSYM çağrı merkezi iletişim numarası ne?" İşte ÖSYM iletişim numarası ve detaylar...

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ÖSYM müşteri hizmetleri görevlileri ile kolay bir şekilde iletişime girilerek yapılan başvurulara dair oluşan soru işaretleri veya herhangi bir soruna karşı kısa süre içerisinde bilgi almak mümkündür. ÖSYM müşteri hizmetleri telefon numarası öğrenildikten sonra iletişime geçilerek en kısa süre içerisinde çıkan soruna dair bilgi almak mümkündür.

ÖSYM Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası: 444 67 96

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ÖSYM çağrı merkezi iletişim numarası ne? İşte Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) iletişim numarası!
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