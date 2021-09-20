Rebiülevvel ayı ne zaman? Diyanet takvimi ile 2021 Rebiülevvel ayı başlangıç ve bitiş tarihi

Rebiülevvel ayı ne zaman sorusunun yanıtı son günlerde sıklıkla araştırılıyor. Mevlid kandilini ne içinde barındıran ve bu nedenle arap ayları arasında en kıymetlisi olarak nitelendirilen bu ayın başlangıç ve bitiş tarihleri merak ediliyor. Hicri takvime göre Muharrem ve Safer'in ardından gelen rebiülevvel ayında Mevlid Kandili de idrak ediliyor. Peki Rebiülevvel ayı ne zaman? Diyanet takvimi ile 2021 Rebiülevvel ayı tarihi
Rebiulevvel Ayı 7 Ekim 2021 tarihinde başlayacak 5 Kasım 2021 tarihinde sona erecek. Hicri takvime göre Muharrem ve Safer'in ardından gelen Rebiülevvel ayının on ikinci gecesi Mevlid Kandili olarak idrak ediliyor.
"Rebî" kelimesi, Arapça'da "bahar" anlamına gelir. Buna göre, "Rebiülevvel" aynın kelime anlamı "evvelki bahar" şeklindedir. Bir sonraki ayın isminin "Rebiülahir" (sonraki bahar) olduğu da dikkate alındığında, Rebiülevvel ayının kelime manası biraz daha iyi anlaşılacaktır. İslam peygamberi Muhammed 12 Rebiüevvel 571 yılında doğmuştur. Yine 12 Rebiullevvel 632'de ahiret alemine göçmüştür. Hicret, 12 Rebiulevvel 622'de sona ermiştir.