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Giriş Tarihi: 20.9.2021 10:36

Sarıyer'de sopanın ucuna bağladığı bıçakla motosikletliye saldırdı

DHA
Sarıyer’de sopanın ucuna bağladığı bıçakla motosikletliye saldırdı

Sarıyer'de trafikte çıkan kavgada bir sürücü sopanın ucuna bağladığı bıçakla, motosiklet sürücüsüne saldırdı.

Yaşanan o anlar, başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Olay, önceki gün saat 14.30 sıralarında Sarıyer Maslak'ta meydana geldi. İddiaya göre, trafikte panelvan aracının sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada panelvan aracın sürücüsü, ucuna bıçak bağladığı sopasını aracından alarak motosiklet sürücüsüne saldırdı. Çevredekilerin araya girmesiyle panelvan aracın sürücüsü sakinleştirildi. Yaşanan o anlar, başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

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Sarıyer'de sopanın ucuna bağladığı bıçakla motosikletliye saldırdı
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