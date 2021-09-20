Sarıyer’de sopanın ucuna bağladığı bıçakla motosikletliye saldırdı

Yaşanan o anlar, başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Olay, önceki gün saat 14.30 sıralarında Sarıyer Maslak'ta meydana geldi. İddiaya göre, trafikte panelvan aracının sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada panelvan aracın sürücüsü, ucuna bıçak bağladığı sopasını aracından alarak motosiklet sürücüsüne saldırdı. Çevredekilerin araya girmesiyle panelvan aracın sürücüsü sakinleştirildi. Yaşanan o anlar, başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.