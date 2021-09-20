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Giriş Tarihi: 20.9.2021 11:57 Son Güncelleme: 20.9.2021 12:06

“Sevgilimi bıçakladım” davası başlıyor

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
“Sevgilimi bıçakladım” davası başlıyor

Bolu’da yaklaşık 3 ay önce sevgilisi Sedat K.’yi meyve bıçağıyla 2 yerinden bıçakladıktan sonra 112 Acil Servisi arayarak “Sevgilimi bıçakladım. Acil bir ambulans istiyorum” diyen Satiye Ş.’nin ilk duruşması başlıyor.

Bolu'nun Kuruçay Mahallesinde 15 Haziran'da tartıştığı sevgilisi Sedat K'yı meyve bıçağıyla 2 yerinden bıçaklayan Satiye Ş. yarın ilk kez hâkim karşısına çıkacak.

Yaklaşık 3 ay önce meydana gelen olayda evde birlikte alkol alan Satiye Ş. ve Sedat K. tartışmaya başlamış, tartışmanın arbedeye dönüşmesinin ardından Satiye Ş. mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla Sedat K.'yı 2 yerinden bıçaklamıştı. Olayın ardından 112 Acil Servisi arayan Satiye Ş, ambulans isteyerek sevgilisini bıçakladığını itiraf etmişti.


Sedat K.

Olayın ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Satiye Ş, "Adam öldürmeye teşebbüs" suçundan Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşması bu gün gerçekleşecek.

Öte yandan tarafların savcılıkta verdikleri ifadelerinde birbirlerinden davacı veya şikâyetçi olmadıkları iddia edildi.

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“Sevgilimi bıçakladım” davası başlıyor
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