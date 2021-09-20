Seycan ebenin eşinden o karara itiraz

Karaman'ın Ermenek İlçesine bağlı Seyran Mahallesinde geçen 9 Nisan tarihinde meydana gelen kazada İlçe Devlet Hastanesinde ebe olarak görev yapan Seycan Alan yönetimindeki otomobil, Mehmet Bey Caddesi üzerinde Lütfi Elvan Caddesi üzerine seyir halindeyken Alan'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 20 metre yüksekliğindeki istinat duvarından aşağıya düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Alan, hayatını kaybetti. Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığı, Seycan Alan'ın kazada asli kusurlu olduğunu, Karayollarının herhangi bir ihmalinin olmadığını belirterek kovuşturmaya yer olmadığına karar vermişti.

'KAZADAN 2,5 AY ÖNCE EVLENDİĞİ EŞİNDEN KARARA İTİRAZ'

Kazadan 2,5 ay önce hayatını Seycan Alan ile birleştiren Uzman Çavuş Mahmut Alan verilen karara itirazda bulundu. Karanın hukuka aykırı olduğunu belirten Alan dilekçesinde şunları kaydetti: "Karayolları Genel Müdürlüğü, yapım ve bakımdan sorumlu olduğu karayollarında can ve mal güvenliği yönünden gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak önlemleri almak ve aldırmakla yükümlüdür. Kazanın meydana geldiği mahalde hiçbir tedbir alınmamıştır. Bilirkişi raporuna göre araç sürücüsü Seycan Alan'ın hız limitini aştığı ve yavaşlamadığı belirtilmiştir. Ancak yol güzergahında Karayolları Trafik Kanunun 7/e bakımından yükümlü olunduğu üzere, Karayolları Genel Müdürlüğü yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayollarında İçişleri Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle, yönetmelikte belirlenen hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırları belirlemek ve işaretlemekle yükümlüdür. Fakat ilgili olayda hiçbir levha ve hız sınırını belirten bir işaret bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra mevcut olayda araç şehir içinde seyir etmektedir. Şehir içinde olduğu ve etrafında okul, yaya geçidi vs. bulunmadığı için hız limiti 50 kilometre olduğunu varsaydığımızda dahi aracın kamera kaydında da görüldüğü üzere hızının 50 kilometrenin çok çok altında olduğu açıktır."





'KARAR HUKUKA AYKIRIDIR'

Kararın hukuka aykırı olduğu belirtilen dilekçede, "Yol ile istinat duvarı arasında hiçbir engel, işaret, bariyer yoktur. Yol, istinat duvarının yükseltisi ile aynı seviyededir. Buna rağmen Karayolları Genel Müdürlüğü gerekli hiçbir önlemi almamış ve de aldırmamıştır. Kazanın meydana geldiği Lüfti Elvan Caddesine çıkan stabilize yol yapım aşamasında bir yoldur. Yapım aşamasında olmasına rağmen trafiğe kapatılmadığı gibi hiçbir uyarı, işaret, bariyer, tabela gibi meydana gelecek kazaları ve tehlikeleri önleyecek önlem alınmamıştır. Bu husus ayrıca Karayolları Trafik Kanunun 13. maddesine de açıkça aykırıdır. Verilen bu karar neticesinde anlaşılmaktadır ki olayda etkin soruşturma yürütülememiştir. Kovuşturmaya yer olmadığına dair kararının kaldırılmasını ve şüpheli Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü hakkında kamu davasının açılmasına karar verilmesini talep ediyorum" ifadelerine yer verildi.