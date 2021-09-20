Sigara kaçakçısında tarihi kitap

Gaziantep'te KOM ekiplerinin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda bir işyerinin deposunda kaçak içki ve sigaraların arasında ceylan derisine yazılmış 2 adet tarihi eser niteliğinde kitap ile bir adet deri harita ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarı bilgiler sonrasında operasyon düzenlediği. Operasyon kapsamında baskın düzenlenen bir depoda yapılan aramada 5 bin 388 adet kaçak sigara, 147 ve 109 şişe kaçak içki, 30 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Depoda yapılan aramada tarihi eser niteliğinde olduğu belirlenen ceylan derisi üzerine yazılmış iki adet 2 kitap ile yine deri üzerine işlenmiş bir adet tarihi eser niteliğinde harita da bulundu. İşyeri sahipleri olayla ilgili olarak gözaltına alınırken, KOM ekiplerinin son bir hafta içinde yaptıkları çalışmada toplam 16 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.