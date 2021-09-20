Sokak sokak dehşet saçtılar! 30 el ateş ettiler, 1 kişiyi öldürdüler

İstanbul'da motosikletli 2 kişi yanlarında bulunan silahlarla dehşet saçtı. Rastgele etrafa açtıkları ateş sonucu mermilerin isabet ettiği 3 kişiden birisi hayatını kaybetti. Gaziosmanpaşa'da, 2 kişi, 4 ayrı noktada silahlı saldırı düzenledi. Plakasız bir motosikletle seyir halinde bulunan Osman C. (22) ve Murat A. (24), isimli kişiler nedeni bilinmeyen bir şekilde etrafa rastgele ateş açtı. O sırada mahallede bulunan birden fazla vatandaş çeşitli yerlerinden silahla yaralandı. Saldırı sonrası olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri iki saldırganı saklandıkları yerde yakalayarak gözaltına aldı.

SOKAK SOKAK DEHŞET SAÇTILAR

Emniyet güçlerinin araştırması kapsamında saldırganların 4 farklı noktada toplamda 30 kez ateş ettiği belirlenirken ifadelerinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Saldırı sırasında vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan 63 yaşındaki Selma Gürleyen hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

MAHKEMEDE HESAP VERECEKLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Savcılık düzenlenen saldırılarda 1 kişinin hayatını kaybettiğini iki kişininse vücutlarına isabet eden mermilerle yaralandıklarını tespit etti. Şüpheliler verdikleri ifadelerinde farklı bir gruba yönelik husumet beslediklerinden dolayı eylemi gerçekleştirdiğini anlattı. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda 2 saldırgan hakkında 'Kasten Adam Öldürme' suçunu işlediği gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Dava İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.