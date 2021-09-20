Solunum cihazında uyuşturucu zulası

İSTANBUL
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışmalar neticesinde, şehirlerarası yolcu otobüsü ile kente gelen bir yolcunun uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaştı. Yapılan araştırma ve fiziki takip neticesinde; İstanbul'a gelen uyuşturucu maddenin, park halinde bulunan bir araca, ardından da araç ile başka bir noktaya naklinin yapılacağı tespit edildi. Söz konusu aracı takibe alan jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonla şüpheli S.B.'yi yakaladı. Araçta yapılan aramalarda; narkotik köpeği 'Bingo'nun bagajdaki solunum cihazlarına tepki vermesi üzerine solunum cihazını açan ekipler, zulalanmış vaziyette 65 kilo eroin maddesi ele geçirdi. S.B. ifadesinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.