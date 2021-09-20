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Haberler Yaşam Haberleri Son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyuruldu! En son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? 20 Eylül Pazartesi
Giriş Tarihi: 20.9.2021 07:28

Son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyuruldu! En son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? 20 Eylül Pazartesi

Son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyuruldu! En son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? 20 Eylül Pazartesi

Son depremler listesi güncel olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanıyor. Yurt genelinde pek çok noktada sarsıntıların yaşanmasından dolayı vatandaşlar “En son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu?” sorusuna yanıt ararken son depremler listesi merak ediliyor. Listeye göre; en son Çanakkale, Muğla, Antalya gibi illerde küçük şiddette sarsıntılar meydana geldi. Bu başlık altından; 20 Eylül Pazartesi son depremler listesine ulaşabilirsiniz.

"En son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu?" sorusunun yanıtı, sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere; son depremler listesi güncel olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından vatandaşlar ile paylaşılıyor. Listede; depremin şiddeti, yeri, saati, enlem ve boylamı, derinliği gibi bilgiler yer alıyor. İşte 20 Eylül Pazartesi son depremler listesi.

SON DEPREMLER LİSTESİ 20 EYLÜL PAZARTESİ 2021

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2021.09.20 06:30:09 40.3425 25.8128 9.4 -.- 1.8 -.- KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) İlksel

2021.09.20 06:29:35 40.3785 25.9155 5.4 -.- 1.8 -.- KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) İlksel

2021.09.20 06:09:54 37.1650 28.7130 13.7 -.- 1.5 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel

2021.09.20 05:53:21 36.5137 27.1005 17.8 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.09.20 05:47:26 36.3863 29.3512 5.0 -.- 1.2 -.- CAVDIR-KAS (ANTALYA) İlksel

2021.09.20 05:29:23 36.4580 27.3032 10.6 -.- 1.5 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.09.20 05:19:24 39.2225 33.2768 4.4 -.- 1.4 -.- BUYUKKISLA-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) İlksel

2021.09.20 05:05:40 37.8923 26.9390 17.6 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.09.20 04:58:12 37.7018 26.7805 12.4 -.- 1.7 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.09.20 04:46:27 38.4323 40.4255 10.0 -.- 2.1 -.- KALABA-HANI (DIYARBAKIR) İlksel

2021.09.20 04:31:13 40.8117 27.3773 18.2 -.- 0.8 -.- UCMAKDERE-SARKOY (TEKIRDAG) İlksel

2021.09.20 03:01:18 35.9090 29.3983 18.5 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel

2021.09.20 02:18:13 38.9190 30.0132 5.0 -.- 1.5 -.- BUYUKASLIHANLAR-DUMLUPINAR (KUTAHYA) İlksel

2021.09.20 02:16:58 38.2842 44.3760 5.0 -.- 2.6 -.- GUVENDIK-BASKALE (VAN) İlksel

2021.09.20 01:56:48 40.7307 34.9355 11.0 -.- 1.5 -.- EYMIR-(CORUM) İlksel

2021.09.20 01:45:08 37.7855 29.6713 5.0 -.- 1.4 -.- SAZKOY-BOZKURT (DENIZLI) İlksel

2021.09.20 00:44:49 36.4223 27.2313 11.7 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.09.20 00:42:08 36.5177 27.1948 9.7 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.09.20 00:03:53 36.3083 27.0388 5.1 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyuruldu! En son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? 20 Eylül Pazartesi
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