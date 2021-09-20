Son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyuruldu! En son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? 20 Eylül Pazartesi

"En son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu?" sorusunun yanıtı, sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere; son depremler listesi güncel olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından vatandaşlar ile paylaşılıyor. Listede; depremin şiddeti, yeri, saati, enlem ve boylamı, derinliği gibi bilgiler yer alıyor. İşte 20 Eylül Pazartesi son depremler listesi.