Son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyuruldu! En son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? 20 Eylül Pazartesi

"En son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu?" sorusunun yanıtı, sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere; son depremler listesi güncel olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından vatandaşlar ile paylaşılıyor. Listede; depremin şiddeti, yeri, saati, enlem ve boylamı, derinliği gibi bilgiler yer alıyor. İşte 20 Eylül Pazartesi son depremler listesi.
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.09.20 06:30:09 40.3425 25.8128 9.4 -.- 1.8 -.- KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) İlksel
2021.09.20 06:29:35 40.3785 25.9155 5.4 -.- 1.8 -.- KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) İlksel
2021.09.20 06:09:54 37.1650 28.7130 13.7 -.- 1.5 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2021.09.20 05:53:21 36.5137 27.1005 17.8 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.20 05:47:26 36.3863 29.3512 5.0 -.- 1.2 -.- CAVDIR-KAS (ANTALYA) İlksel
2021.09.20 05:29:23 36.4580 27.3032 10.6 -.- 1.5 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.09.20 05:19:24 39.2225 33.2768 4.4 -.- 1.4 -.- BUYUKKISLA-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) İlksel
2021.09.20 05:05:40 37.8923 26.9390 17.6 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.09.20 04:58:12 37.7018 26.7805 12.4 -.- 1.7 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.09.20 04:46:27 38.4323 40.4255 10.0 -.- 2.1 -.- KALABA-HANI (DIYARBAKIR) İlksel
2021.09.20 04:31:13 40.8117 27.3773 18.2 -.- 0.8 -.- UCMAKDERE-SARKOY (TEKIRDAG) İlksel
2021.09.20 03:01:18 35.9090 29.3983 18.5 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2021.09.20 02:18:13 38.9190 30.0132 5.0 -.- 1.5 -.- BUYUKASLIHANLAR-DUMLUPINAR (KUTAHYA) İlksel
2021.09.20 02:16:58 38.2842 44.3760 5.0 -.- 2.6 -.- GUVENDIK-BASKALE (VAN) İlksel
2021.09.20 01:56:48 40.7307 34.9355 11.0 -.- 1.5 -.- EYMIR-(CORUM) İlksel
2021.09.20 01:45:08 37.7855 29.6713 5.0 -.- 1.4 -.- SAZKOY-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2021.09.20 00:44:49 36.4223 27.2313 11.7 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.20 00:42:08 36.5177 27.1948 9.7 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.20 00:03:53 36.3083 27.0388 5.1 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ