Tacizci kocaya direndi hapse girdi! Melek İpek’i hatırlattı

İzmir Konak'ta 2001 yılında evlenen ve 4 çocuk dünyaya getiren Asya D. ve Serkan E. çifti, 13 yıl evliliklerinin ardından şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararını aldı. Ancak çift arasındaki tansiyon hiç düşmedi, tacizci babanın sapkın saldırısı gün yüzüne çıkınca iki eş de cezaevine girdi. İddiaya göre skandal olay baba Serkan E.'nin 9 yıl önce kızı Ecem B.'ye (19) cinsel istismarda bulunmasıyla başladı. 4 yıl süren iğrenç olay, Serkan E.'nin hırsızlıktan cezaevine girince son buldu. Bu süreçte karı koca aralarındaki şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı aldı. Tacizci babanın elinden kurtulan minik Ecem'in yaşadıklarını annesine anlatmasıyla, anne kız soluğu hastanede aldı. Hastanede tecavüze ilişkin bir bulguya rastlanılmayınca anne Asya D., kızını psikolojik sorunlarının bulunabileceği gerekçesiyle psikiyatri tedavisi almasını sağladı. Burada ağır ilaçlar kullanmaya başlayan minik Ecem ise, tahliyesine yakın bir tarihte evden kaçtı.

İKİ KIZINA DA TACİZDE BULUNDU

Cezaevinde bulunan baba Serkan E. ise şartlı tahliye sonucu serbest kaldı ve ilişkilerine ikinci bir şans veren eşinin evinde yaşamaya başladı. Eve geri dönen baba bu sefer de diğer kızını taciz etmeye başladı. Ablası gibi babasının tacizine maruz kalan Sıla E., annesinin kendisine de inanmayacağını düşünerek bir süre sessiz kalsa da sonunda dayanamayarak yaşadığı dehşeti annesine anlattı. Ablası gibi Sıla'nın da aynı şeyleri söylemesiyle anne Asya Asya D., kızının yakasına ses kayıt cihazı yerleştirdi. Tacizci babanın sapkın saldırısı Sıla'nın yakasına iliştirilen bu ses kayıtlarıyla gün yüzüne çıktı. Duydukları karşısında dehşete düşen anne Asya D. ile baba Serkan E. arasında arbede çıktı. Serkan E., Asya D.'yi darp etmeye başladı, saçlarından tutularak yerlerde sürüklenen anne ise bulduğu bir anlık boşlukla masanın üzerinde duran eşinin silahını yakaladı ve eşine ateş açtı. Baba yaralanarak hastaneye kaldırıldı, anne ise teslim oldu. Olayın ardından çift tutuklanarak cezaevine gönderildi, çocuklar annesiz ve babasız kaldı.

ÇOCUKLARININ BAŞINA GELSİN

Kız kardeşinin ailesi için bir mücadele verdiğini belirten Derya D., "Kardeşim o adamı öldürmek için vurmadı. Kendi canını kurtarıp çocuklarını bu dehşetin içerisinden çıkarabilmek için ateş etti. Kardeşim silahı o adamdan önce alamasaydı, o adam kardeşimi öldürecekti. Şimdi 4 çocuk da sahipsiz kaldı. Kardeşimin tek böbreği var, cezaevi şartları onun için uygun değil. Hemen eve dönüp çocuklarının başına geçmesi gerekiyor" dedi.

MEŞRU MÜDAFAA SINIRLARI İÇERİSİNDE

Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan yargılanan Asya D.'nin avukatı Abdi Yaşar, "Müvekkilim bu dosyada hem mağdur hem de şüpheli sıfatında. İki kızına da. istismarda bulunan baba, saçlarından tutup duvara vurmak suretiyle müvekkilimin canına kast ediyor. Asya Hanım da o sırada masasın üzerinde bulunan silaha doğru hamle yapıyor ve şüpheliden önce eline geçiriyor. Korku ve panik anında meşru müdafaa sınırları içerisinde hedef gözetmeksizin ateş ediyor. Müvekkilimin kesinlikle bu adamı öldürme gibi bir amacı ve gayesi yoktu, tamamıyla canını kurtarmak için rastgele ateş açtı. Öte yandan ses kayıtlarının kriminal büroda analiz edilmesi için de talepte bulunduk. Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda Asya Hanım'ın tahliye edilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Avukat Abdi Yaşar