Tarihi yerleri atlı birlikler koruyor

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Yahşihan İlçesi Obaköy , Yeşil Vadi ve Keskin İlçesi Çeşnigir Köprüsü Mesire Alanlarında, 18 ve 19 Eylül 2021 tarihleri arasında Nevşehir'deki Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığında yetiştirilen ve milli parklar ile turistik merkezlerde görev yapan atlı birlikler, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla önleyici devriye görevinde bulundular. Arazi yapısı nedeniyle motorlu devriye araçlarının giremediği alanlarda güvenlik hizmeti sunan atlı birlikler, ziyaret amacıyla bölgeye gelen halkın yoğun ilgisini çekti. Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığınca görevlendirilen atlı asayiş birlikleri, Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 2 Ekim 2021 tarihine kadar devriye faaliyetlerine devam edecekler.