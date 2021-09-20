Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Tarihi yerleri atlı birlikler koruyor
Giriş Tarihi: 20.9.2021 19:14

Tarihi yerleri atlı birlikler koruyor

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Tarihi yerleri atlı birlikler koruyor

Obaköy, Yeşil Vadi ve Çeşnigir Kanyonu 2 Ekim’e kadar jandarma atlı birlikleri tarafından kontrol edilecek.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Yahşihan İlçesi Obaköy , Yeşil Vadi ve Keskin İlçesi Çeşnigir Köprüsü Mesire Alanlarında, 18 ve 19 Eylül 2021 tarihleri arasında Nevşehir'deki Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığında yetiştirilen ve milli parklar ile turistik merkezlerde görev yapan atlı birlikler, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla önleyici devriye görevinde bulundular. Arazi yapısı nedeniyle motorlu devriye araçlarının giremediği alanlarda güvenlik hizmeti sunan atlı birlikler, ziyaret amacıyla bölgeye gelen halkın yoğun ilgisini çekti. Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığınca görevlendirilen atlı asayiş birlikleri, Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 2 Ekim 2021 tarihine kadar devriye faaliyetlerine devam edecekler.

ARKADAŞINA GÖNDER
Tarihi yerleri atlı birlikler koruyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA