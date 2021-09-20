Tekerlekli sandalyeyle 3’üncü doz aşısını olmaya geldi

İçişleri Bakanlığı tarafından 6 Eylül itibariyle eğitim kurumlarında, sinema, konser, tiyatro gibi kalabalık mekânlarda ve şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında aşı sürecini tamamlamamış veya hastalığı geçirmemiş kişiler için PCR testi zorunluluğu getirildi. Bu uygulama ile birlikte aşılama oranlarında artış yaşanırken, vatandaşların bir kısmı aşıyla ilgili tereddütlerinden dolayı aşı olmayı reddederek PCR testi yaptırmayı tercih etti.





"ASKERE GİDECEĞİM İÇİN AŞI OLMAM GEREKİYORDU"



Pandeminin başlarında aşı konusunda tereddütleri olduğunu ama etrafındaki çoğun kişi olunca aşı olmaya karar verdiğini söyleyen 23 yaşındaki Emirhan Şentürk, "Hem doktorlarımız hem de toplumdaki herkes aşı olma çağrısı yaptı. Ben de aşı olmam gerektiğinin farkına vardım ve bu bilinçle aşımı oldum. Üniversiteden yeni mezun oldum, ekim ayında askere gideceğim aşı olmam gerekiyordu. Sürekli PCR testi vermek de zor ayrıca, bununla uğraşmaktansa aşı olmak daha mantıklı" dedi. Yakınlarından birinin aşı olmadığını ve kovide yakalanarak 40 yaşında hayatını kaybettiğini söyleyen Şennur Şentürk ise, "Alerjim olduğu için aşı olmayı ertelemiştim ama ben de aşı olacağım. Kalabalık ortamların sayısı arttı, aşı koruyucu olacak. Herkesin kendi kararı ama toplumu da tehlikeye atamayız. Başlarda biz de tereddütteydik o yüzden olmadık. Ama PCR zorunluluğu da gelince artık aşı olmaya karar verdim" şeklinde konuştu.





TEKERLEKLİ SANDALYEYLE 3'ÜNCÜ DOZ AŞISINI OLMAYA GELDİ



Üçüncü doz aşısını olmaya gelen 78 yaşındaki Türkan Balcı, korunmak için kendi isteğiyle tekerlekli sandalyesiyle aşı olmaya geldiğini söyledi. Türkan teyzeyi aşı olmak için hastaneye getiren oğlu Sabri Balcı ise aşının en büyük silah olduğunu ve başkalarının hayatını tehlikeye atmamak için aşı olmak gerektiğini ifade etti. Balcı, "Bundan 50 yıl önce de bir sürü hastalığın aşısı yoktu şimdi hepsinin aşısı bulundu. Eskiden çocuklar bir sürü hastalıktan ölüyordu ama aşı bulununca bunlar ortadan kalktı. Devletimiz, bilim kurulu sağlıkçılar bu insanlar düşmanı değil, ölmelerini istemez" diye konuştu.



AŞI MANTIKLI GELMİYOR, PCR YAPTIRACAĞIM



Oğlunun kovide yakalandığından şüphelendikleri için ailesiyle PCR teti yaptırmaya gelen Hülya Boyraz, "Doktorlar ikiye bölündü, bir kısmı aşı olun bir kısmı da olmayın diyor. İster istemez kafamızda soru işaretleri oluşuyor. Ben aşı olmayı düşünmüyorum, gidebildiği yere kadar gideceğim. Aşı mantıklı gelmiyor, PCR testi yaptıracağım. Aşının yan etkilerinden de korkuyorum. Aşı olurken imzalattıkları kâğıtta sorumluluk kabul etmiyorlar. Her türlü sorumluluğu kabul etseler olurdum" dedi. Kovid olduğundan şüphelendiği için PCR testi yaptırmaya gelen 52 yaşındaki Seher Yanbul ise yerli aşıyı beklediği için aşı olmadığını söyledi.





"AŞI KARŞITIYDIM AMA MANTIKLI DÜŞÜNDÜM AŞIMI OLDUM"



Okul için PCR testi yaptırmaya gelen 17 yaşındaki lise öğrencisi Rabia Özkay, "Birinci doz aşımı oldum, ikinci dozu da yarın olacağım. Okula başlarken hastalıkla ilgili endişelerim vardı ve okullarda PCR testi zorunluluğu iyi oldu. Okulda kalabalık ortamlarda bulunuyoruz. Sınıfımdaki çoğu kişi farklı sebeplerden aşı olmamış. Ama eğer kötü bir şey olsaydı doktorlarımız aşı olmamız gerektiğini söylemezdi" ifadelerini kullandı. Kızıyla birlikte kontrol amaçlı PCR testi yaptıran Aysel Özkay ise şunları söyledi: "Başlarda ben de aşı karşıtıydım. Hiçbir şekilde olmamayı düşünüyordum ama mantıklı düşünmeye çalıştım, er geç aşı olmak zorundaydım. Mutasyonları ve aşının daha fazla kişiye yapıldığını ve zararı olmadığını gördükçe geçen sene bu zamanlar bu şekilde değildi. Yasaklar kalkıyor, kimse tedbir almıyor, çocuğum okula gidiyor, küçük bir çocuğum daha var ve eşim de çalışıyordu. Çocuklarımın ve kendi sağlığımı düşünüyorsam mecburen yaptırmak zorundayım diye düşündüm. İki doz aşımı oldum, üçüncüyü de olacağım."



"AŞIYA GÜVENMİYORUM"



İş yerinde PCR zorunluluğu olduğu için test yaptıran ve aşıya güvenmediğini dile getiren 41 yaşındaki Olgun Yoğunali, şöyle konuştu: "Test yaptırmaya da devam edeceğim, bu zorunluluk er geç bitecek. Aşıdan dolayı birçok insan öldü o yüzden güvenmiyorum. Geçen sene aşı yoktu bu sene aşı var, vaka sayıları daha fazla. Bundan dolayı aşı olmayı reddediyorum ve olmayacağım."