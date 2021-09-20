Temsili Nasreddin Hoca hayatını kaybetti





Ölümü Eskişehir'de büyük üzüntüye neden olan Karatepe, 1992 yılında dönemin kaymakamı tarafından kendisine verilen temsili Nasreddin Hoca görevini; hoca için yapılan festivalin yanı sıra şenliklerde ve tanıtım günlerinde sürdürüyordu.