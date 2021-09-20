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Giriş Tarihi: 20.9.2021 19:10

Trabzon'da cinayet! Komşusunun evinin önünde silahla öldürüp, kaçtılar

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Trabzon’da cinayet! Komşusunun evinin önünde silahla öldürüp, kaçtılar

Trabzon'un Of ilçesinde meydana gelen olayda 67 yaşındaki  Yusuf Ayazoğlu isimli kişi,  otomobilinden inen kimliği belirsiz bir kişi tarafından öldürüldü.

Olay öğlen saatlerinde ilçeye bağlı Aşağı Kışlacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, komşusunun evinin önünde oturan 67 yaşındaki Yusuf Ayazoğlu ,o sırada araç ile yanına gelen kimliği belirsiz kişi araçtan inerek, belinden çıkardığı silahıyla Yusuf Ayaz'ı başından vurarak öldürdü. Olay sonrası araçta bulunan başka bir kişi ile kaçan kimliği belirsiz kişilerin 45 yaşlarında olduğu öğrenilirken, olayı gerçekleştiren kişi ve kişiler hakkında Jandarma ve Polis ekipleri bölgede geniş çaplı araştırma başlattı. Olayda hayatını kaybeden Yusuf Ayaz(67) adli tıp kurumuna kaldırıldı.
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Trabzon'da cinayet! Komşusunun evinin önünde silahla öldürüp, kaçtılar
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