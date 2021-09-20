Trabzon’da cinayet! Komşusunun evinin önünde silahla öldürüp, kaçtılar

Olay öğlen saatlerinde ilçeye bağlı Aşağı Kışlacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, komşusunun evinin önünde oturan 67 yaşındaki Yusuf Ayazoğlu ,o sırada araç ile yanına gelen kimliği belirsiz kişi araçtan inerek, belinden çıkardığı silahıyla Yusuf Ayaz'ı başından vurarak öldürdü. Olay sonrası araçta bulunan başka bir kişi ile kaçan kimliği belirsiz kişilerin 45 yaşlarında olduğu öğrenilirken, olayı gerçekleştiren kişi ve kişiler hakkında Jandarma ve Polis ekipleri bölgede geniş çaplı araştırma başlattı. Olayda hayatını kaybeden Yusuf Ayaz(67) adli tıp kurumuna kaldırıldı.